台南看守所「歲末祝福新春送暖」　溫馨懇親活動、共譜團圓時光

▲台南看守所「歲末祝福新春送暖」懇親活動。（圖／矯正署台南看守所提供，下同）

記者郭運興／台北報導

春節即將來臨，台南看守所為體恤收容人對親情的深切思念，繼日前1月9日與中華電信公司台南營運處共同舉辦「溫馨傳情，歲末祝福」電話懇親活動後，特於114年1月15日及16日，連續兩日辦理一年一度的春節面對面懇親活動，讓收容人能夠與家屬共享珍貴的親密時光，活動場面溫馨感人。

活動為營造節日的氛圍，台南看守所特別邀請慈濟台南分會志工老師，來所協助辦理爆米花機活動，小朋友好奇的圍著爆米花機，伴隨著熱氣及香味冒出，機器中開出一朵朵盛開的小花，引來孩子們一陣歡呼及驚嘆，讓活動更添佳節氣息。

此外，所方還準備了拍立得相機，為每組家庭拍攝合影，紀錄收容人與父母、配偶及子女的親密互動，捕捉每個幸福的瞬間。

其中，收容人阿宏平時只能隔著接見窗與妻子和孩子相見，想到即將能夠牽起孩子的小手，他在活動前夜難以成眠。活動當天，女兒將獲得的爆米花獻給爸爸，滿滿的爆米花就好像父親及孩子對彼此溢於言表的愛，收到爆米花的阿宏，給孩子大大的擁抱，暖心的互動讓活動歡樂又溫馨。

台南看守所所長林順斌親臨會場，逐桌關心參加懇親的收容人，並感謝家屬們不畏路途遙遠，在百忙之中抽空前來參加。

所方更特別準備了敬老禮盒贈與高齡家屬，以表達對長者的關懷。林所長表示，爆米花是歡樂代名詞，沒有人會拒絕歡樂，並勉勵所有與會的收容人「我們就像爆米花一樣，沒有壓力，就無法開花，應該積極面對未來」。

另外，所方亦準備了精緻美味的作業產品，分享給前來懇親的家屬品嘗，讓他們感受到滿滿的溫暖與關懷。

此次春節懇親活動共有362名收容人及其家屬參與，最終在溫馨的音樂中，收容人與家屬依依惜別，互道珍重，結束了這段難得的團聚時光。