　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周末水氣通過，北東雨區逐步擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)冷空氣減弱，不過周末有些水氣通過，北部、東半部等有局部短暫雨，其中周日雨區擴大，基隆北海岸有較大雨勢，下周一到周五西半部陽光露臉，東部易有雨，下周多數時間適合過年前大掃除。下周五後又要變天，春節前半段有強烈冷氣團影響。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天冷氣團減弱，不過有中層水氣通過，迎風面地區基隆北海岸、東半部、西半部山區有局部短暫雨，各地雲量偏多；周日北方有低壓發展，迎風面地區基隆北海岸、大台北山區、東半部有降雨，北部、中部山區有零星短暫雨，基隆北海岸有較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二受一小股東北季風影響，張竣堯分析，僅東半部有零星短暫雨，下周三東北季風減弱，下周三、四環境較乾且多雲到晴，東半部仍有零星短暫雨；下周五東北季風增強，伴隨水氣，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

溫度趨勢方面，張竣堯說明，周末兩天冷氣團減弱，明天仍有清晨輻射冷卻影響，氣象署已發佈低溫燈號，各地普遍低溫約12到15度，新竹至雲林、新北、金門近山區空曠地區溫度會更低，預估有10度左右或以下低溫，明天白天高溫各地約20度以上，明夜晚、清晨仍有低溫，明晚低溫約14到16度，相較今天回升2度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、二東北季風增強，張竣堯指出，這波伴隨低溫和冷空氣不強，不過風力將增強，白天感受高溫沒有明顯下降，未來一周普遍低溫約14到18度，高溫20度，將較這周更溫暖。

不過張竣堯提醒，周五到下個周末將有較強冷空氣影響，其中下個周末冷空氣強度預估可到冷氣團等級，過年前半段將有冷空氣影響，不排除感受冷，但仍待後續觀察；另下周五東北季風增強，伴隨水氣，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機
過年前再變天！強烈冷氣團影響時間曝
快訊／黃仁勳現身緯創尾牙！加碼特獎抽出十名幸運兒
句尾有ㄛ不寫「喔」！教改變「呵」　眾人傻了：好嘲諷
快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如
藍白大砍監院預算　監察院：將使業務近乎停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

巨大高麗菜之王誕生！嘉義青農種出重達20公斤巨無霸震撼全場

人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

巨大高麗菜之王誕生！嘉義青農種出重達20公斤巨無霸震撼全場

人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

柯建銘喊話黨公職投入大罷免　綠尊重公民團體：憲政救濟程序優先

CASETiFY限時「第二件半價」要入手要快　蛇年限定手機殼登場

宜蘭縣府人事調整　劉富美、游宏隆分任財稅局長、勞工處長

地方統籌稅款紅包近466億元 　1／20前入帳

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

表決前1分鐘才拿到總預算統刪版本　柯建銘拿拐杖怒敲發言台

小S看到「格鬥界許光漢」當場哭了　三浦孝太全身被摸遍：我滿開心的

凱莉狂被說教「怎麼當好媽媽」！　累翻回嗆：怎這麼多網路婆婆

尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

黃仁勳「一口沒吃」就離開！　逢甲夜市官方曝私下對話

台南彩券行開3.94億大樂透！得主送66萬大紅包

73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」

10度冷爆「哪款被子保暖又輕」！內行推2神物

2025年翻身第一名星座出爐！

黃麟凱考上街頭藝人「期待有天路人的掌聲」

嘉義陳聰明沙鍋魚頭本月歇業

年前「斷捨離」注意！大掃除打包回收別用這類袋子　違者最高罰6000元

更多熱門

相關新聞

台南看守所「歲末祝福新春送暖」　溫馨懇親活動、共譜團圓時光

台南看守所「歲末祝福新春送暖」　溫馨懇親活動、共譜團圓時光

春節即將來臨，台南看守所為體恤收容人對親情的深切思念，繼日前1月9日與中華電信公司台南營運處共同舉辦「溫馨傳情，歲末祝福」電話懇親活動後，特於114年1月15日及16日，連續兩日辦理一年一度的春節面對面懇親活動，讓收容人能夠與家屬共享珍貴的親密時光，活動場面溫馨感人。

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

東森購物網「蛇麼攏賀」　搶紅包、刮刮樂100%中獎

東森購物網「蛇麼攏賀」　搶紅包、刮刮樂100%中獎

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推

屏東縣抽驗113件春節食品　白蘿蔔檢出農藥殘留

屏東縣抽驗113件春節食品　白蘿蔔檢出農藥殘留

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷空氣冷氣團春節過年降雨低溫

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面