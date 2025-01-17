周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

▲周末水氣通過，北東雨區逐步擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)冷空氣減弱，不過周末有些水氣通過，北部、東半部等有局部短暫雨，其中周日雨區擴大，基隆北海岸有較大雨勢，下周一到周五西半部陽光露臉，東部易有雨，下周多數時間適合過年前大掃除。下周五後又要變天，春節前半段有強烈冷氣團影響。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天冷氣團減弱，不過有中層水氣通過，迎風面地區基隆北海岸、東半部、西半部山區有局部短暫雨，各地雲量偏多；周日北方有低壓發展，迎風面地區基隆北海岸、大台北山區、東半部有降雨，北部、中部山區有零星短暫雨，基隆北海岸有較大雨勢。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二受一小股東北季風影響，張竣堯分析，僅東半部有零星短暫雨，下周三東北季風減弱，下周三、四環境較乾且多雲到晴，東半部仍有零星短暫雨；下周五東北季風增強，伴隨水氣，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

溫度趨勢方面，張竣堯說明，周末兩天冷氣團減弱，明天仍有清晨輻射冷卻影響，氣象署已發佈低溫燈號，各地普遍低溫約12到15度，新竹至雲林、新北、金門近山區空曠地區溫度會更低，預估有10度左右或以下低溫，明天白天高溫各地約20度以上，明夜晚、清晨仍有低溫，明晚低溫約14到16度，相較今天回升2度。

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、二東北季風增強，張竣堯指出，這波伴隨低溫和冷空氣不強，不過風力將增強，白天感受高溫沒有明顯下降，未來一周普遍低溫約14到18度，高溫20度，將較這周更溫暖。

不過張竣堯提醒，周五到下個周末將有較強冷空氣影響，其中下個周末冷空氣強度預估可到冷氣團等級，過年前半段將有冷空氣影響，不排除感受冷，但仍待後續觀察；另下周五東北季風增強，伴隨水氣，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。