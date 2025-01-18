2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

▲「2025古坑草嶺石壁櫻花季」將於1月29日登場，持續至3月2日。縣長張麗善昨日召開宣傳記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「2025古坑草嶺石壁櫻花季」將於1月29日登場，持續至3月2日。縣長張麗善昨（17）日召開宣傳記者會。邀請全國民眾來雲林走春賞櫻，欣賞包括寒櫻、八重櫻、垂櫻等21種櫻花品種綻放美景。縣府與古坑鄉公所已做好交通疏運、接駁與環境整理計畫，迎接民眾到草嶺，享受浪漫精彩櫻之饗宴。

縣長張麗善指出，草嶺石壁為雲林縣最高海拔的山村，擁有獨特的山林景觀，種植逾萬棵不同品種櫻花，每年春季就是櫻花爭豔的季節，依品種與海拔高度綻放不同美景。草嶺「森林療癒基地」，更獲得WBO「世界竹地標」認證，縣府所規劃串接的雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等場域都是國內外旅客旅遊熱點，民眾來雲林賞櫻之餘，更能深度體驗多元豐富的生態景觀及芬多精。

▲縣府成功向交通部觀光署申請通過「元富手信工坊」新借問站，成為遊客探索草嶺石壁和體驗地方特色的最佳中繼站。（圖／記者王悉宇翻攝）

為維持最佳賞櫻品質、多元體驗與交通秩序，縣府與古坑公所密切合作，安排交通接駁及山村市集展售在地精選農特產品等。文觀處長陳壁君表示，今年櫻花季主視覺以「仙境秘境」為主題，為服務來自全國各地旅客，縣府成功向交通部觀光署申請通過「元富手信工坊」與「北溪好厝米」兩處新借問站，成為遊客探索草嶺石壁和體驗地方特色的最佳中繼站。

▲「2025古坑草嶺石壁櫻花季」將於1月29日登場，持續至3月2日。（圖／記者王悉宇翻攝）

古坑鄉公所指出，櫻花季期間接駁車路線分為春節期間（1月29日至2月7日）提供草嶺第一停車場至青山坪農場的單線接駁服務。年節過後（2月8日至3月2日）：新增兩條接駁路線，分別由第一及第二停車場直達九芎神木賞花區。接駁專車票價50元，65歲以上長者、無障礙人士及身高120公分以下兒童可免費搭乘。



公所指出，為維持賞櫻品質及交通秩序，活動期間特定路段進行交通管制，交通管制路段包括草嶺隧道入口-青山坪農場(工程施工道路管制)。40號農路道路中斷禁止通行。九芎神木賞櫻徒步區。另東碧山莊-九芎神木-五元二角-雲嶺之丘路段禁行甲類大客車。蘇家農場-九芎神木全路段禁止路邊停車。



民眾若欲前往五元二角，可自行開車或搭乘「205」市區客運抵達，但需注意部分道路仍在施工中，行車安全不可忽視。此外，為避免交通壅塞，櫻花季期間假日及連續假期「205」市區客運將不停靠九芎神木站，請旅客善用接駁車服務。

▲「2025古坑草嶺石壁櫻花季」將於1月29日登場，持續至3月2日。縣長張麗善昨日召開宣傳記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）