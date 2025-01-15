燈會原鄉在北港！「粼光遶境」2025永續航行　2燈區1／24率先登場

▲雲林2025北港燈會扣合雲林對城市永續發展理念及全球永續議題，並以「文化永續」、「環境永續」、「農業永續」為主軸策展。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

始於1965年的北港燈會是台灣人記憶中的燈會原鄉，雲林2025北港燈會推出包括2大市集活動、10大燈區、30組創作團隊、36場表演活動、50場手作體驗、100人免費藝閣扮仙、252場主燈聲光秀、千人提燈踩街等活動，其中1月24日巷弄燈區及義民廟燈區搶先亮相與全國民眾一同歡度新春連假。

張麗善縣長指出，今年以「粼光遶境」為主題，「傳承、創新、永續」為核心，扣合雲林對城市永續發展理念及全球永續議題，並以「文化永續」、「環境永續」、「農業永續」為主軸，由雲林兩大宮廟、公所、在地藝師、國際藝術家、社區團隊與學生等聯手操刀，將帶給大家最具文化底醞及震撼力的視覺饗宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林2025北港燈會呼應雲林乃至於台灣現今發展，皆與「海上來的光」宗教信仰文化緊密連結。 （圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，自16至17世紀在大航海時代以來，台灣成為東西方文化交匯的重要據點，1621年，顏思齊的開拓歷程到媽祖信仰的流傳，從早期的航海女神逐步轉化先民精神寄託的象徵，並見證北港歷經歲月的繁榮與發展，成為文化和信仰的核心，而今年燈會特別邀請淡江大學教育與未來設計學系邱俊達老師擔任策展人，共同討論出2025北港燈會以「粼光遶境」為主題，呼應雲林乃至於台灣現今發展，皆與「海上來的光」宗教信仰文化緊密連結，更是對這段歷史橫跨至現代的最佳詮釋。

▲雲林2025北港燈會今年燈會特別邀請淡江大學教育與未來設計學系邱俊達老師擔任策展人，共同討論出2025北港燈會以「粼光遶境」為主題。（圖／記者王悉宇翻攝）

邱俊達策展人補充，「粼光」，寓意希望、光明和祝福，主視覺顏色從北港朝天宮媽祖服飾中的鮮紅色汲取靈感，柔和的曲線，表現夜間海面粼光的輕柔波動，浪尖托起明月的畫面，賦予這道光芒溫柔而穩重的祝福，猶如媽祖給予的心靈共感、感動與指引前行的路徑；而今年燈會邀集了超過30組來自國內外藝術家與在地藝師攜手操刀，將燈區藝術與在地特色相融合。