雲林監獄首創敦親睦鄰獎助學金　盼助弱勢學童翻轉人生

▲發放獎助學金當日，安慶國小校長林俊逸與立仁國小教務處主任廖威詔，分別頒發感謝狀，對雲林監獄消費合作社的善行表達感激。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林監獄今年首次成立「敦親睦鄰獎助學金」，並依據「有限責任法務部矯正署雲林監獄消費合作社辦理鄰近國民小學清寒優秀獎學金實施計畫」，每學期捐助鄰近國小低收入家庭的優秀學童，幫助弱勢家庭孩童克服經濟困難，激發學習動機。

雲林監獄典獄長蘇維闊自2024年7月16日上任後，指示本社應依合作社法合作互助理念，回饋鄰近鄉里，本於人道精神、關懷弱勢，並提升矯正機關之形象，農曆年節前夕，合作社理事主席陳素卿特地前往安慶國小與立仁國小，發放獎助學金並鼓勵受獎學童。

合作社理事主席陳素卿表示，兒童是國家的根基，儘管身處弱勢，仍擁有無窮潛力。透過獎助學金的補助，孩子們能夠添購學習用品，專注於學業。陳素卿期盼，這些孩子未來能藉由教育翻轉人生，並在學有所成後回饋社會，幫助更多需要的人。

昨（17）日發放獎助學金，安慶國小校長林俊逸與立仁國小教務處主任廖威詔，分別頒發感謝狀，對雲林監獄消費合作社的善行表達感激。他們表示，這項計畫不僅實際協助了學童解決學習上的困難，也展現了監獄單位積極支持教育與關懷弱勢群體的社會責任。雲林監獄消費合作社以實際行動，讓清寒學童得以無憂求學，藉此延續教育的力量，傳遞社會的溫暖與希望。

▲發放獎助學金當日，安慶國小校長林俊逸與立仁國小教務處主任廖威詔，分別頒發感謝狀，對雲林監獄消費合作社的善行表達感激。（圖／記者王悉宇翻攝）