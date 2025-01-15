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氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

▲台東縣政府為弱勢民眾親送熱食 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦歲末傳愛送關懷、「蛇來運轉」好過年活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

大陸冷氣團來襲造成全台氣溫驟降，台東縣政府為關懷遊民、弱勢民眾及單親家庭，15日在社會處前廣場舉辦歲末傳愛送關懷、「蛇來運轉」好過年活動，由縣長饒慶鈴提前送上春節關懷，特別提供熱食、熱湯、乾糧及保暖物資等，讓弱勢民眾倍感暖心。此外，現場還安排了行動沐浴車服務，提供弱勢族群的基本需求。

饒慶鈴表示，全台氣溫驟降，擔心縣內的弱勢家庭朋友這幾天有物資需求，所以即刻請社會處安排今日的關懷活動，現場準備熱食炒米粉、香菇雞湯讓大家暖暖胃，還有暖暖包、手套、圍巾、毛帽保暖等物資，以及餅乾、泡麵、罐頭、八寶粥等乾糧、春節應景糖果，為大家送暖。

社會處長陳淑蘭在活動中指出，縣府社會處與人安基金會平安站攜手合作，提供街友短期安置、寒冬庇護及供餐服務，並透過完善的轉介機制，讓有需要的民眾在春節期間也能得到即時援助；同時，社會處也呼籲民眾若有急難救助需求，可就近向村里長或公所尋求協助，縣府春節期間的服務不中斷。

台東縣政府未來將繼續關注弱勢族群的需求，並結合民間與企業的資源，推動更多有意義的關懷活動；同時，也希望社會各界共同加入傳遞愛心的行列，為弱勢族群打造更友善、溫暖的生活環境。新春來臨之際，社會處提醒民眾若於過年期間，有緊急保護之個案需立即採行保護措施，可撥打113、110求助；若遭逢急難事由需啟動立即之關懷及救助，可撥打1999縣民服務專線、1957福利諮詢專線或各公所電話尋求協助。

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