支持重症患者生命！善心企業海捐40台　送「氧」助花東弱勢

▲▼元祈科技股份有限公司謝昀曄執行長，捐贈40台製氧機幫助花、東的長照工作。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

製氧機不僅是疫情的戰略物資，更是居家長照的必要配備，可讓重症患者及時有氧、呼吸順暢。元祈科技股份有限公司謝昀曄執行長，由花蓮市長魏嘉彥、議員魏嘉賢兄弟倆居中牽線，捐贈共40台製氧機幫助花、東的長照工作。魏嘉彥強調：「他相信在善的循環下，花蓮一定會越來越好。」



捐贈儀16日在花蓮縣輔具中心前舉行。花蓮市長魏嘉彥感謝謝昀曄執行長繼去年捐贈千雙鞋子助貧，今年再度代表捐贈花、東共40台製氧機。他表示，花蓮縣輔具中心獲15台製氧機、玉里榮民醫院5台，讓兩單位有更充足的資源服務有需要的病人，病人與家屬可以將製氧機租借回家使用，讓資源做最有效的運用。





負責號召此次善舉的謝昀曄說，弱勢家庭照護重症家人相當辛苦，龐大的照護醫材更是一筆不少的支出，他召集有善心、有能力的企業家及機構，發動這次添購製氧機捐贈，不僅希望提供弱勢者幫助，更希望拋磚引玉讓更多人一起加入公益行列，幫助最需要幫助的人。此外；他感謝花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢居中牽線讓捐贈過程一切順利，也非常感謝門諾醫院團隊的用心投入，確保每一台製氧機都能送到真正需要的家庭手中，將這份愛心化作實際的支持與溫暖。





魏嘉賢表示，製氧機一台要價3萬多元，對貧病的弱勢家庭是一筆難以承受的負擔，感謝善心企業家發心勸募制氧機幫助在地弱勢，並提供給輔具中心租借給最需要的人。他同時呼籲民眾多留意身邊弱勢家庭的需求，主動反映相關訊息，他們會主動聯繫加強橫向連結，將資源導入到最需要人的手中。

▲花蓮市長魏家彥（右一）致贈感謝狀。

門諾醫院院長莊永鑣表示，這次的捐贈充分展現了社會的愛心與力量，製氧機對許多重症患者來說是生命支持的重要設備，能夠幫助他們在家中獲得更穩定的照護。他感謝所有參與這次捐贈的企業家及團體，特別是謝董事長的號召與付出，讓更多弱勢家庭感受到社會的溫暖與關懷。莊院長強調，門諾醫院將持續努力，善用這些資源，確保每一台製氧機都能被充分運用，為病患及家庭提供最切實的幫助。



花蓮縣政府自2019年委託基督教門諾會醫療財團法人辦理「花蓮縣輔具資源中心」，期待透過輔具中心的專業人員提供諮詢、評估、租借、維修、個別化、無障礙評估及 簡易改善，提高照護品質、減少用錯輔具的傷害及提升自主生活的能力。輔具中心特別對弱勢家庭提供免費評估、借用服務，降低照護上的負擔。同時，中心也致力於提供專業的指導與持續的關懷，確保每一項輔具都能被充分利用，真正改善家庭的生活品質。

