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台南關廟有愛關懷弱勢　南消五大隊消防宣導

▲台南市消防局第五大隊於17日在關廟區山西宮與關廟區公所舉辦「關廟有愛關懷弱勢暨捐血活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊於17日在關廟區山西宮與關廟區公所舉辦「關廟有愛關懷弱勢暨捐血活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊於17日在關廟區山西宮與關廟區公所舉辦「關廟有愛關懷弱勢暨捐血活動」，使民眾對防災相關議題有更深刻的體會與了解，活動現場除舉辦捐血、反毒暨用火用電及CO防範宣導活動外，消防局亦於現場教授CPR暨AED操作體驗、推廣居家裝設住警器提升防火安全及雲梯車體驗。

▲台南市消防局第五大隊於17日在關廟區山西宮與關廟區公所舉辦「關廟有愛關懷弱勢暨捐血活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近日函寒冷的氣溫易引發心血管疾病患者產生不適，如不幸發生有胸痛、胸悶、呼吸困難等症狀應盡速送醫救治，若發生OHCA狀況，更應積極實施CPR救命別猶豫，才能拯救患者生命；因氣候因素，家戶門窗緊閉，待在室內的時間大幅提高，家戶發生住宅火警及洗熱水澡造成CO中毒的機率大幅提高，都是潛在的危險因子。

▲台南市消防局第五大隊於17日在關廟區山西宮與關廟區公所舉辦「關廟有愛關懷弱勢暨捐血活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，於寒冬之際，全臺血液庫存量低，在國際獅子會300E-1區、歸仁獅子會及祥頂實業公司薛文祥董事長的民間企業團體幫助下，舉辦有意義的捐血活動，參與的民眾能一併提升自家防火防災知識，真是一舉兩得。

▲台南市消防局第五大隊於17日在關廟區山西宮與關廟區公所舉辦「關廟有愛關懷弱勢暨捐血活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯長表示，安裝住警器是居家預防火災的重要措施，能在火災初期提供即時警報，保護家人和財產的安全，堪稱居家守護神。住警器不僅價格便宜，且能及早警示火災發生，爭取更多時間採取初期滅火行動及避難逃生，有效減少財產損失與生命危險。近日為將到來的119消防節，消防局推出「住家安裝住警器」抽獎活動，希望能讓市民都過個平安的好年。詳情請至官網查詢：https://tncfd119.vrworld.com.tw/index.php

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