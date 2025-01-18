佛光山備3400份慈悲臘八粥　暖心善意送進雲林第二監獄

▲佛光山雲林講堂亦秉持大師的慈悲心，歡喜煮粥與雲林第二監獄所有成員結緣。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為慶祝佛陀成道日，在臘八這天，寺廟會煮粥供佛，民間會煮臘八粥祭祀祖先，祈求豐收吉祥，第一代表歡喜，煮粥供眾象徵生命的延續，歡喜法身慧命的延續，更歡喜佛法的流傳，代表著智慧增長、菩提具足。第二代表和諧，從一鍋粥中諸多食材的和諧，到大眾分工合作的和諧，代表著圓滿、融合、眾緣和諧。

星雲大師心懷慈悲渡眾願，佛光山雲林講堂亦秉持大師的慈悲心，於16日歡喜煮粥與雲林第二監獄所有成員結緣。雖然天氣很冷，講堂一大早就把臘八粥煮熟，然後將3400份的臘八粥運送到雲林第二監獄，讓職員及收容人大家都吃得歡喜，藉此與之結緣，並把平安、佛法、佛祖加持的幸福、歡喜帶給雲林第二監獄同仁及收容人。

臘八粥的意義涵蘊甚深，希望藉由佛陀成道紀念日的開悟法喜，分享給吃到臘八粥的每個人得大智慧，更希望收容人能有所體悟，放下我執成見、虛心學習，能學習滴水之恩，湧泉以報的精神，雲林講堂住持慧得法師更祈願每位食粥者都能夠健康、平安、快樂、福慧增長、智慧圓滿。

▲佛光山雲林講堂亦秉持大師的慈悲心，歡喜煮粥與雲林第二監獄所有成員結緣。（圖／記者王悉宇翻攝）