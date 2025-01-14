780家屬春節前夕遞親情　雲二監379名收容人共聚溫馨時光

▲雲林第二監獄特於春節前夕在13日及14日舉辦面對面懇親暨感恩活動，讓379名收容人、780餘名家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林第二監獄為體念收容人濃濃的思鄉情，感於家庭親情的重要性，也為強化收容人家庭支持力量，增進與家屬之間的良好互動，特於2025年春節前夕在13日及今14日下午舉辦面對面懇親暨感恩活動，讓379名收容人、780餘名家屬共享午後溫馨時刻。

此次懇親活動會場由收容人精心布置，充滿過年節慶的氣氛，家屬中亦有不少稚嫩的幼齡臉孔，一見面還未坐定便和已經好久沒有抱一抱的爸爸、媽媽緊緊相擁，在活動過程中依偎著大人童言童語的模樣，特別逗趣，為懇親當日活動增添不少溫馨氣息，撫慰受刑人與家屬彼此間思念的心情。

雲二監典獄長林豐材向每位家屬表達關心之意，並鼓勵收容人努力向善，以期收容人在經歷監禁與教化後，懷著家人的愛與關懷，走出新的人生之路。林豐材表示，會場上充滿了溫馨感人的畫面，儘管再多的不捨，時間仍一分一秒的流逝，當結束時刻到來，不少收容人仍與家屬流連於會場內，離情依依，難捨分離。

▲雲林第二監獄特於春節前夕在13日及14日舉辦面對面懇親暨感恩活動，讓379名收容人、780餘名家屬共享午後溫馨時刻。（圖／記者王悉宇翻攝）