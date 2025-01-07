佛光山台東日光寺贈送臘八粥與縣府同仁結緣　副縣長王志輝感恩

▲佛光山台東日光寺贈送臘八粥與台東縣府同仁結緣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆12月8日為傳統臘八節，佛光山台東日光寺7日準備臘八粥，致贈台東縣府員工與民眾分享，期享用後共霑法喜，在佛陀加持下平安喜樂。台東縣副縣長王志輝代表接受，感謝前來贈送結緣臘八粥的慧堂師父、台東日光寺住持慧是法師及師兄姐，每年結善緣對眾生的關懷，在此寒冬之際，更顯一股暖流，讓人倍感溫馨，並且協助地方事務及淨化人心工作。慧堂師父也贈送星雲法師墨寶「向前有路、光明在望」，期許台東縣府推動各項建設順利，打造幸福的城市，世界同享和平關係。

台東佛光山日光寺香積菩薩們從6日凌晨4點起，開始烹煮臘八粥，也邀請多位市區里長等一起參與，利用兩天時間烹煮約近3萬杯臘八粥，分送到縣府及縣內各機關團體。7日上午並以臘八粥「溫馨臘八情」敦親睦鄰供眾結緣，台東日光寺住持慧是法師率領寺內慧堂法師及佛光會台東區各分會督導、會長、幹部等至縣府、市公所、縣警察局及台東市區內各機關與慈善團體、鯉魚山等地發送，祈求大家平安吉祥。

上午8時30分首站就到縣府親自送給同仁結緣享用，由王志輝代表接受，代表日光寺前來的慧堂師父並特別贈送佛光山開山宗長星雲師父墨寶「向前有路、光明在望」給王副縣長，祝福他今年一切順心。慧堂師父指出，佛教教主釋迦牟尼佛是在十二月初八日證悟成道，因此，後稱此日為「佛陀成道紀念日」，佛教寺院也於每年農曆十二月初八日，仿傚當時牧羊女供奉乳麋的典故，用多種果品及五穀，熬出七寶五味的粥，以作為紀念，今年將送出近3萬杯臘八粥與大眾結緣，希望透過臘八粥的分送，增長平安智慧，也象徵平安、吉祥，獻給大眾一份美好的祝福。