佛光山桃園講堂寒冬送暖　3天送10萬杯臘八粥結緣

▲佛光山桃園講堂寒冬送暖臘八粥結緣。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「佛光山桃園講堂慶祝法寶節寒冬送暖臘八粥結緣活動」，5日於桃園區文中路上的新弘法基地展開，來自十方信眾熱絡。佛光山宗長心保和尚開示，佛光山臘八粥結緣活動已持續17年，每年都會準備臘八粥與在地政府機關、團體及弱勢族群等單位結緣，預定在6、 7日在桃園送出10萬杯臘八粥，期熱騰騰的臘八粥，溫暖在心頭。

市府民政局表示，佛光山是大乘佛教教團，為星雲法師於56年創辦，現為臺灣佛教四大名山之一。截至2023年，佛光山在全世界共設有300餘座別院或分院。佛光山桃園講堂，又名佛寶寺，目前住持為覺元師父。

5日活動當天由國際佛光會桃園區24個分會師兄、師姐會共同準備工序繁瑣的臘八粥，讓來參加活動的大家都能喝到一碗熱騰騰的粥，同時舉辦義演、義診、三好素食市集約150攤等活動而今年也特邀明華園戲劇團壓軸演出。

包括立法委員萬美玲、前國民黨主席吳伯雄、前桃園縣長吳志揚、桃園信合社理事長蘇家明、佛光山宗長心保和尚、桃園講堂住持覺元法師、佛光大學校長趙涵㨗、桃園市議會副議長李曉鐘、市議員于北辰、林政賢、徐其萬、凌濤、張碩芳、陳美梅、黃婉如、市府民政局主任秘書蔡世志、桃園區長許敏松、蘆竹區長李岳壇等人士出席活動。