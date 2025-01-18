為川普交接添亂！跛鴨拜登「趁卸任前」猛設路障　實施32項行政命令

▲美國總統拜登即將卸任。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登即將卸任，不過其幕僚團隊卻趁卸任前最後幾天，匆匆宣布32項行政命令，涵蓋移民政策、環保規定、近海鑽探禁令、學生貸款豁免等領域，試圖為即將上任的川普新政府設下重重障礙。其中，主要內容包括為近百萬移民提供驅逐保護、禁止美國大部分海岸線的石油與天然氣鑽探、為死刑犯減刑。

根據美媒《紐約郵報》，高齡82歲的美國現任總統拜登似乎為了讓自己成為民主黨的英雄，同時阻撓接任者的施政，因此趁卸任前的最後幾天，宣布多達32項的行政命令，主要包括：

＊驅逐保護

美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）頒布命令，授予近100萬人「臨時保護身份」（TPS），意味著這些人免於被驅逐出境，且有資格獲得工作許可。在長達18個月的保護期內，保護23.4萬名薩爾瓦多人、1900名蘇丹人、10.4萬名烏克蘭人，以及60萬名委內瑞拉人。

儘管川普任命的國土安全部官員可以試圖撤銷「臨時保護身份」（TPS）之資格，但這可能會引發一場冗長的法律戰。

2020年年底，美國聯邦第9巡迴上訴法院維持了川普撤銷30萬人TPS資格的決定，這些人來自薩爾瓦多、海地、尼加拉瓜和蘇丹，是在川普發布命令的2年後所作出的決定。

＊禁止離岸與近海鑽探

拜登1月6日通過總統備忘錄，宣布禁止在美國大部分海岸線進行石油和天然氣鑽探。新實施的禁區總面積，超過阿拉斯加州和德克薩斯州的面積總和。

儘管川普承諾「立即解除禁令」，但由於拜登引用的是1953年《外大陸棚土地法》（Outer Continental Shelf Lands Act），該法律並無明確機制允許未來總統推翻此類禁令，因此可能需要國會設法撤銷拜登的備忘錄。

不過，參議院的民主黨人可以利用阻撓議事程序，阻止非預算協商相關的立法，該程序需要60票的絕對多數才能克服。

＊為聯邦死刑犯減刑

拜登去年12月23日利用行政赦免權，在40名聯邦死刑犯男性罪犯中，將37人實施減刑，等於幾乎清空聯邦死刑犯，這些人包括至少5名殺害兒童的罪犯、數名大規模殺人犯，以及9名在監獄內殺害其他獄友的犯人。

據悉，川普在第一任總統任期即將結束前，加快執行聯邦死刑，並在拜登上任前火速執行5次死刑處決。

儘管川普無法撤銷拜登的赦免，但他在社群媒體發文開嗆，「我拒絕向那些幸運的『靈魂』說聖誕快樂；反而會想說，你下地獄吧！」

＊趁卸任之前趕快敗家、猛砸錢

拜登的幕僚團隊加速動用國會分配資金，將之用於烏克蘭和環保項目。其中，拜登批准分配740億美元給氣候變遷對策，只剩下200億美元供交接的川普支配。

《衛報》指出，拜登還於9日批准最後一筆規模5億美元的對烏克蘭武器援助。拜登在任內，總共通過了1830億美元的軍事援助來協助烏克蘭抵抗俄軍入侵。

川普表示，他希望在就職前能夠結束這場戰爭，儘管看似不太可能。川普還嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基，稱他是「地球上最偉大的推銷員」。而即將擔任美國白宮國家安全顧問的佛羅里達州眾議員瓦爾茲（Mike Waltz），則於上月批評拜登對和平的「空白支票」策略。

＊學貸豁免

拜登1月13日透過教育部援引三項權力，豁免了價值42.3億美元的聯邦學生貸款，這些豁免針對殘疾人士、被學校詐騙的學生，以及從事公共服務的勞工。自從最高法院否決了拜登早前的一項計畫後，這項零散的措施使學生貸款豁免總額達到1836億美元。

報導指出，川普團隊正在考慮撤銷部分救濟措施。共和黨人認為，這是資源向受過高等教育群體的不公平轉移。不過，最終結果可能仍由法院裁定。

最高法院預計將在明年審理一項案件，該案涉及約200億美元的待定債務豁免，這些債務是因教育機構詐騙而產生。