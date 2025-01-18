只捐16億元給賀錦麗！比爾蓋茲曝與川普「共進晚餐」　談論HIV病毒

▲美國總統當選人川普透露，已與比爾蓋茲共進一頓晚餐。。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國億萬富翁、微軟公司共同創辦人比爾蓋茨近日透露，他與美國總統當選人川普共進一頓晚餐長達3小時，主要討論全球健康議題。值得注意的是，比爾蓋茨數十年來未涉入政治，美國大選時捐贈5000萬美元（約新台幣16億元）給支持副總統賀錦麗的非營利組織。

蓋茨接受《華爾街日報》訪問時提到，這場晚餐在2週前舉行，雙方進行廣泛的討論。他表示，自己分享了蓋茨基金會在愛滋病毒（HIV）治療研究中的進展，並與特朗普探討是否可以仿效COVID-19疫苗開發的快速創新方式，加速相關研究。

比爾蓋茲表示，「我們都對這個想法感到非常興奮！」

此外，比爾蓋茲還提到如何根除小兒麻痹症，認為若放鬆懈怠，則疾病可能會捲土重來。川普對此表現出濃厚興趣，詢問如何在未來4年內達成相關目標。

▲微軟創辦人比爾蓋茲。（圖／達志影像／美聯社）

此次晚餐的其他參與者，還包括即將擔任白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles）以及比爾蓋茨的一名幕僚。蓋茨描述，4人進行了一場廣泛且深入的對話。

這場晚餐因川普在社群媒體Truth Social發文而引來關注。川普透露，比爾蓋茨主動請求前往海湖莊園。當時外界一度揣測，認為川普的發文可能是針對另一位科技巨頭馬斯克。

據悉，此次並非比爾蓋茨與川普的首次會面。2016年川普當選總統前，雙方曾就公共健康和創新進行交流。此次會面則是在川普於2024年總統大選中勝出後舉行，比爾蓋茨成為最新一位與其面對面交流的科技領袖。

近期，亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta首席執行長祖克柏等商業巨頭，也相繼造訪海湖莊園與川普會面。比爾蓋茨與川普的討論，不僅展現雙方對全球健康創新的共同關注，也為未來可能的合作開啟了契機。