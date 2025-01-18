關閉倒數1天！TikTok急求拜登保證暫緩執行禁令　川普也忙尋解套

▲拜登政府的「不賣就禁」禁令即將生效，TikTok急尋解套方式。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

TikTok在17日晚間表示，若美國總統拜登未採取緊急行動，保證該公司不會因禁令而受懲罰，那麼這個在美國擁有超過1.7億用戶的熱門短影音APP就有可能被迫在19日關閉美國服務。

據CNN報導，今年4月，拜登在國會2黨的大力支持與通過下簽署法案，要求TikTok出售其美國業務，否則將被禁止在美國運營，而最高法院已裁定相關禁令有效。

雖然拜登政府最近承諾將禁令的執行交由即將在1月20日上任的當選總統川普處理，但TikTok認為這樣的表態不足以說服提供關鍵技術支持的服務供應商繼續合作，批評政府未明確保證不會強制關閉TikTok。

TikTok強調，服務供應商是維持TikTok為超過1.7億美國人服務不可或缺的一環，因此拜登政府若不採取進一步行動，將導致TikTok被迫在1月19日停止美國服務。然而，川普政府此前暗示，他可能不會強制執行禁令，還曾向最高法院提出申請，要求暫緩禁令的實施，以便新政府能促成 TikTok 與美國買家的協議。

然而，最高法院駁回了TikTok 所提出上訴，認定該禁令不違反憲法第一修正案。按目前的情況看來，TikTok極有可能會在19日關閉，但如果川普保證這家公司不會因為違反禁令被懲罰，那它們就有可能在日後重新運營。