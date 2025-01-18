消息：彭斯料將出席川普就職典禮　國會暴動遭批背刺後2度同台

▲川普及其前副總統彭斯自國會山莊騷亂後關係破裂，不過消息稱，彭斯會在20日出席川普的就職典禮。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普即將在美東1月20日宣誓就職。據2名知情人士透露，儘管川普近年與他首個任期的副總統彭斯（Mike Pence）因選舉相關分歧關係破裂，但彭斯預計仍會遵循傳統，參加川普的就職典禮。

據《紐約時報》報導，消息人士指出，彭斯是應國會就職典禮聯合委員會的正式邀請出席，而這也是歷屆前總統及副總統的慣例。不過，彭斯的發言人以及就職典禮委員會的發言人都拒絕透露彭斯的計畫。

儘管如此，報導指出，由於華府在20日當天預計將迎來攝氏零下11度的極寒天氣，因此川普決定將原定在室外舉行的活動改至國會大廈圓形大廳舉行，此舉可能對彭斯與其他重要嘉賓的座位安排產生影響。與室外廣場不同，圓形大廳最多僅能容納約700人。

彭斯與川普的關係自2021年1月6日國會山莊騷亂事件後急劇惡化。當時，彭斯作為副總統主持了拜登選舉團勝利的認證過程，而被親川普支持者強烈批評和威脅。儘管川普多次敦促彭斯影響選舉結果，但彭斯明確表示自己無權這麼做。

後來，2人分道揚鑣，而彭斯也在2024年短暫挑戰川普的共和黨總統人選提名後退出競選。值得注意的是，彭斯和川普最近在前總統卡特的葬禮上有過短暫會面、握手。