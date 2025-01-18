華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

▲總統賴清德指派立法院長韓國瑜出席川普就任典禮。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

川普（Donald Trump）即將再度就任美國總統，立法院長韓國瑜也將於今（18日）率領代表團前往美國參加就職大典，但美國華盛頓特區低溫來襲， 20日的就職典禮將移入國會圓形大廳，由於室內場地狹小，外交部已經致電說明，代表團將無法參加典禮。代表團之一的國民黨立委李彥秀認為，正值台美關係的重要時刻，盼外交部能儘量爭取讓韓國瑜能代表出席。

川普20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團今晚將啟程，由韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等7人。

但因美國華盛頓特區過於低溫，川普17日宣布，將就職談話等活動移入國會大廈的圓形大廳（Capitol Rotunda）。我國代表團將無法參與典禮。

李彥秀證實此事並表示，他們理解因為天候的變化、場地的調整，能夠參與典禮的人數有限，但是這一次川普的就職典禮前，川習才剛通過電話，大陸國家主席習近平更指派國家副主席韓正代表出席，我方則由韓國瑜代表總統賴清德，出席典禮是代表團這一次行程最重要的任務。

李彥秀喊話，無論如何，還是希望外交部，爭取讓韓國瑜出席參加典禮，以代表台美之間關係的進展及外交部的努力。

