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川普2.0團隊就位　非典型閣員打造美國優先

▲▼ 美國總統當選人川普（左）挑中佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（右）為國務卿。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普（左）挑中佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（右）為國務卿。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電

川普當選後迅速公布的內閣人事再創話題，包括大膽任用前電視主持人出掌年預算高於台灣GDP的國防部、抗中急先鋒盧比歐主導外交，以及鷹派幕僚回鍋執行關稅政策，力求執政首日就推進「美國優先」議程，捍衛美國政軍經地位。

前福斯主持人管轄全球最強大軍隊

放眼望去，川普2.0的人事布局中，沒有大型組織管理經驗的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）可謂非典型中的非典型。

44歲的赫格塞斯曾加入陸軍國民兵（Army National Guard），也曾擔任福斯新聞（Fox News）節目主持人。相對欠缺國防經驗的背景成為日前人事任命聽證會上的攻擊點，同時也是他以「在沒有包袱的情況下強化美國軍事實力」為自我辯護的立基。

當被參議員詢問美國何以維繫空優時，赫格塞斯14日說，「我並不是在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）或其他任何一家國防承包商工作…我對任何特定的系統、公司或敘事沒有特殊的利益。」

他表示，自己只想了解什麼能打敗、嚇阻美國的敵人，讓敵手夜不能眠。無論做法為何，他都願意進行投資。

赫格塞斯認為，五角大廈只發揮部分國防業及國防創新基礎的潛力。如果獲得任命，他將改變國防部長期以來耗時多年開發昂貴精密但無法承受損失的載具思維，轉而聚焦於短周期內大規模推動創新。

▲▼ 川普提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）任國防部長。（圖／路透）

▲川普提名福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）任國防部長。（圖／路透）

抗中急先鋒任第一外交官

即將卸任的總統拜登（Joe Biden）稱中國是競爭對手，但仍盼與中方接觸；而長期對中鷹派的盧比歐則支持川普的「美國優先」信念，堅決拒絕拜登優先考量基於規則、美國帶領「自由世界秩序」的關鍵外交信條。

盧比歐15日更指控中國透過欺騙手段取得超級大國地位，他表示，「戰後的全球秩序不僅已經過時，它現在也變成用來對付我們的武器。」

盧比歐說：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處，卻忽略所有的責任義務…他們反而藉由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

他指出，美國須藉由擴大國內工業能力來抗中，「我們若維持現行做法，不用10年，我們生活中所有的東西幾乎都得看中國給不給…從我們服用的降血壓藥到我們能看的電影等等，都得依賴中國，這是不可容忍的結果。」

▲▼ 盧比歐將成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿。（圖／路透）

▲盧比歐將成為美國首位拉丁裔、被北京制裁的國務卿。（圖／路透）

川普1.0幕僚回鍋執行關稅政策

川普「美國優先」的另一核心在於美中競爭態勢下強化經濟實力、振興國內產業，不到50歲的葛里爾（Jamieson Greer）將扛起與這項目標息息相關的貿易代表大任。

川普公開葛里爾人事案的時機，落在他宣布一上任就要對加拿大、墨西哥及中國徵關稅的隔天。葛里爾的人事案如果獲參議院通過，將負責執行川普關稅政策，他的履歷表也自證他確實是為強勢關稅政策開路的適合人選。

葛里爾是川普1.0貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的「門徒」，密切參與當時的貿易政策決策，包括對中國徵收高額關稅，以及在疫情爆發前不久達成的部分貿易協議談判，深知川普行事風格與脈絡。

他去年5月在跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會作證時表示，對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」；追求與中國戰略脫鉤會帶來短痛，但什麼都不做或低估中國所帶來的威脅，付出的代價會更大。

葛里爾強調，重點應該是確保美國勞工及其家庭的經濟機會及流動性，抵禦中國的不公平貿易行為，及防止中國的軍事或科技居主導地位。

▲▼ 葛里爾（Jamieson Greer）獲川普任命為美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里爾獲川普任命為美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

派兵因應邊境危機州長 兌現驅逐非法移民政見

大規模驅逐非法移民是川普美國優先大旗下的主打政見之一，而在共和黨的政治山頭中，川普相中南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）來執行。

一如其他內閣成員，諾姆是忠誠擁川派。她自稱曾親手射殺了14個月大的寵物犬，還讓快2歲的孫女擁槍，引發輿論譁然。不過，諾姆對邊境安全的立場強硬，川普在宣布這項人事任命時提到，諾姆是第一位出動國民兵幫助德州因應邊境危機的州長，而且還8度派兵。

諾姆只是川普「驅逐非法移民」大計的一環，「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）也將加入內閣，準白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）對移民問題的立場同樣強硬，支持邊境築牆、興建大型臨時收容所及大規模遣返非法移民。

▲▼ 美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）將擔任國土安全部部長。（圖／路透）

▲美國南達科他州州長諾姆將擔任國土安全部部長。（圖／路透）

無政治經歷金主重建美國能源地位

石油與天然氣產業高層萊特（Chris Wright）獲川普提名擔任能源部長，他沒有任何政治經歷，但曾撰寫大量文章強調提高化石燃料產量以協助民眾脫貧的重要性。

他出席任命聽證會時，如預期力挺川普盡可能增加石油與天然氣產量的計畫。

他於證詞中指出，他上任後將「釋放」美國的能源潛力，重建能源主導地位。「國家的安全始於能源。歷屆政府將能源視為負擔，而不是巨大國家資產。要在全球競爭中取得優勢，我們必須擴大能源生產，包括商業核能和液化天然氣，並降低能源成本。」

具體作為方面，萊特提到將優先削減繁瑣的行政手續，促進私部門投資及建設所需的基礎設施。

川普1月20日就職後將進入國會大廈，簽署正式提名內閣及高階行政職人選的文件。由於美國政府高層任命通常要經過參議院通過，在共和黨居參院優勢下，川普緊鑼密鼓籌組的內閣可望快速就位。（編輯：陳慧萍/周永捷）

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