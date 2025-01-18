民進黨質疑表決前突提機密版　黃國昌：別利用資訊落差欺騙大眾

▲黃國昌新春揮毫發春聯。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院院會昨通過國民黨團、民眾黨團提案，針對114年度中央政府總預算案通案刪減939億7500萬元。針對民進黨立委林俊憲質疑，民眾黨表決前幾分鐘又端出機密版預算通刪版本？民眾黨團總召黃國昌今（18日）說，奉勸民進黨不要內行人說外行話，利用所謂資訊落差欺騙社會大眾，「這絕對不是執政黨該做的」，如果今天2.9兆的預算，賴清德跟卓榮泰說這樣沒有辦法做事的話，那就請你下台換人做。

黃國昌說，林俊憲作為民進黨主席賴清德嫡系弟子，不要內行人說外行話。在整個通刪的項目上，民眾黨早就提出提案，希望在朝野協商的時候，讓行政部門有機會表達他們的意見跟看法；可是萬萬沒有想到，民進黨竟然在朝野協商總預算這麼嚴肅的場合中，派出黨團總召柯建銘整場謾罵，浪費2次好幾個小時朝野協商的時間。

黃國昌指出，在2次朝野協商因為民進黨柯建銘的杯葛，無疾而終之後，民眾黨在做的事情是回到黨團辦公室，繼續保持善意、打開大門，跟所有願意前來溝通的行政部門進行雙向溝通，而不斷地去吸納行政部門的訴求，調整通刪的提案。

「這個通刪的提案，我必須要說，在昨天不是院會前幾分鐘哪裡來得及印啊？」黃國昌說，黨團在前天通宵做完了所有跟行政部門相對的溝通跟調整後，一大早就送到議事處，議事人員也依照立法院議事規則規定，很早就把最後定稿的通刪提案放到各立委桌上。

黃國昌說，要奉勸民進黨，內行人說外行話，利用所謂資訊落差繼續欺騙社會大眾，創造社會的對立跟衝突，「這絕對不是一個執政黨該做的事情」。

黃國昌還說，如果說今天2.9兆的預算，賴清德跟卓榮泰說這樣沒有辦法做事的話，「其實也很簡單，你就告訴台灣人民，台灣人的納稅錢給了2.9兆，我們還是覺得無法執政，那就請你下台換人做」。