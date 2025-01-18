吳思瑤點總預算審查三盲點　民意集結「才會讓藍白害怕」

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院院會總預算審查馬拉松，昨下午表決通過藍白協商後的通案刪減原則，將刪減939億7500萬元（約3%）。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）受訪時表示，過去不論誰執政，每年平均刪200多億，比例就是1%，這還是完整審查結果，昨天只表決總預算通刪部分，第一案而已，939億預算沒了。總預算審查有三大盲點，第一、委員會審查議案被完全推翻；第二、藍白被罵翻就瘋狂撤案，未來還有五到六百案，這些都沒有實質討論；第三、表決前才看得到黑箱最終版本，法案到預算案都是如此。

立法院會昨處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，朝野也為此進行表決大戰，最終總刪減數939億元7,500萬元，通案刪除部分，數位發展部、國家通訊傳播委員會旅費全數刪除，而原本引起反彈的刪除各機關水電費，在野黨則縮手，將教育部所屬各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館、中央研究院、各科學園區管理局除外。其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。而藍營因原因立委所提三千多案引起輿論抨擊，黨團連日開會討論，近兩日接連撤案，預計院會處理提案數將大減。

吳思瑤表示，國民黨繼續睜眼說瞎話嗎？過去不論誰執政，每年平均刪200多億，比例就是1%，這還是完整審查結果，昨天只表決總預算通刪部分，第一案939億預算沒了，這還只是第一案，更別說還在計算、統計中，週一、週二要表決的案海，900億是起跳，未來幾千億沒人知道，藍白不要騙人民，預算沒有顏色，這已經創下刪減預算前所未有最高紀錄。

對於預算審查，吳思瑤表示，總預算審查有三大盲點，第一、委員會中心主義踐踏，八個委員會審查議案全部被推翻、重新再來，由藍白提案進行最終表決，程序正義不見了。第二、沒討論就表決有2900多案，藍白被罵翻就瘋狂撤案，未來還有五到六百案，這些都沒有實質討論，直接表決。

吳思瑤續指，第三、表決前才看得到黑箱最終版本，法案到預算案都是如此，不討論就表決，委員會被閹割，這種惡例，韓國瑜真的該負責。

至於藍營批評政院拍影片，與在野黨對幹，吳思瑤表示，行政院捍衛國家預算，有預算才能施政，當然要對被砍預算做出說明，這幾天非常感謝公民社會集體自救，自己國家自己救，國家預算大家一起搶救，跨領域串聯，包含：公民團體、文化界、媒體界、學術界發聲譴責，讓藍白縮手大幅撤案。

吳思瑤直言，藍白依舊站在民意對立面，雖然民意發酵，但可能還無法讓藍白起義來歸，剩下這兩天，下週表決，公民團體團結捍衛預算，只有民意才會讓藍白害怕。

吳思瑤指出，韓國瑜協商只是過水，幾千案協商沒有實質進行，昨天民進黨表決前最後一刻還在努力，要求韓國瑜不能就黑箱提案直接表決，爭取週一再進行細數案件表決，爭取到六日兩天可以研析，判斷藍白現在到底有多少案、要砍多少，只有這兩天讓藍白黑箱提案透明公開，讓人民發聲反制。

吳思瑤強調，無論如何要請民意集結，對藍白施壓反制，不希望週一交付表決就讓千億一下被砍光，犧牲人民福祉，最後48小時，民進黨會努力，也希望全民一起發聲。

