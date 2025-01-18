彰基收爆裂物恐嚇信！威脅取消放映《國有器官》　警介入調查

▲譴責非法器官移植，彰基遭恐嚇放置爆裂物威脅。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院外科部日前觀看紀錄片《國有器官》後，發表譴責非法器官仲介的公開聲明，沒想到，院方昨天(17日)下班時收到一封匿名恐嚇信威脅，對方聲稱「已在醫院內部放置多顆爆炸物」，要求院方於晚間9點前取消未來所有國有器官播映活動，否則將引爆，讓醫院化為血流成河的廢墟」，院方已報警，強調不容暴力威脅踐踏醫學倫理。

曾任職於彰基肝臟移植名醫陳堯俐，沒報備到大陸做肝臟移植，違反醫療倫理，檢方查出他涉嫌於8年前，仲介10名國人赴山東、湖南進行肝腎臟手術，大撈2037萬元，移植後有的只續命2、3年，也有人回台後1週就往生，遭檢方以違反《人體器官移植條例》求處重刑，震驚醫界。

▲譴責非法器官移植，彰基遭恐嚇放置爆裂物威脅。（圖／彰基提供）

對此，彰基醫學中心外科部針對利用非法仲介器官移植的行為，15日自主發起公開聲明，非法器官移植不僅侵犯他人的生命與尊嚴，更違背醫學倫理，是對全體醫療人員無私奉獻精神的嚴重背叛，做出嚴厲的譴責，未料竟於該聲明發布48小時內，竟收到恐嚇信。

彰基對於此次威脅事件今日發表公開發聲，嚴厲譴責該恐嚇行為。彰基表示，「彰基醫學中心始終秉持醫學倫理與道德，堅定反對任何形式的非法器官仲介行為。彰基不會因為任何威脅或暴力手段而動搖立場，亦絕不容許公共安全受到侵害。」

▲警方前往彰基探測。（圖／警方提供）

彰基表強調，非法器官交易不僅違法，更嚴重損害醫療的核心價值。彰基醫學中心外科部於1月15日的公開聲明中，已明確表達對此類行為的最嚴厲譴責，並呼籲全體醫療人員共同守護醫療倫理，杜絕此等行為再次發生。而且陳堯俐醫師，已於2022年7月1日不予續聘。

接獲恐嚇信後，彰基醫院立即報警，彰化警方已全面展開調查，偵查隊派員持金屬探測器與彰基保全人員前往院區內可疑處所巡視，均未發現有爆裂物情形，將會加強彰基周邊巡邏，這也是繼彰化縣議會及彰化市公所後，發生的第三起接到匿名放爆裂物恐嚇信，警方強調，未來彰基如還有播放國有器官影片，分局也會派員加強巡守。

▲警方或同保全人員前往彰基探測。（圖／警方提供）