民眾黨主席補選黃國昌、蔡壁如釘孤枝　政見發表會不排除改辯論

▲民眾黨代理主席黃國昌、秘書長周榆修新春揮毫發春聯。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選昨登記截止，將由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如。對此，黃國昌今（18日）表示，黨內人才濟濟，任何有資格參與主席補選的同志都有權利登記，相信透過良性競爭會讓民眾黨變得更好。另外，對於2月的政見發表會，是否會有辯論環節？秘書長周榆修說，形式內容與方式會由選委會決議，「辯論是選擇方式之一」。

黃國昌說，民眾黨在柯文哲主席的帶領之下，是一個有制度的政黨，「相信黨內人才濟濟，任何有資格參與黨主席補選的同志們，大家都有權利登記」。黃相信，透過良性的競爭、彼此砥礪讓民眾黨變得更好，是所有支持者和黨員共同的期望。

至於蔡壁如登記後，是否擔心會黨內分裂？黃國昌說，從過去到現在，有非常多外在的力量，對於民眾黨見縫插針，但是在每一個重要的時刻，相信全體黨員跟支持者看到的是全黨上下一心，大家都在自己的工作崗位上努力工作，不要辜負支持者對於民眾黨的期待，這是每一個政治人物，也是民眾黨全體黨公職唯一的信念。

黃國昌強調，在這條道路上，為台灣的第三勢力打開更大的空間，延續柯文哲主席的理念，相信這也是民眾黨目前最大的共識。

另外，蔡壁如日前曾說要約時間溝通？秘書長周榆修說，那天是釘孤枝的活動，人蠻多的，蔡壁如顧問有說要找30分鐘的時間聊天，「不過她有特別提到他這兩個禮拜比較忙，他就講說等這兩個禮拜，大致上是這樣」。

至於2月排定要舉辦的政見會，是否會有辯論的形式？周榆修說，根據選委會的主席補選公告，有2月8日跟2月14日兩場政見發表會，也特別載明政見發表會的形式內容與方式，會由選委會開會後做決議，「所以很明確回答你的問題，辯論是選擇方式之一」。

