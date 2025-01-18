　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園A8產業加速器正式招募　以「AI 數位轉型」為發展核心

▲桃園A8 產業加速器正式招募

▲桃園青年局於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局17日於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，即日起至2月5日止，公開招募優秀新創公司加入桃園產業創新行列。A8產業加速器將攜手上市櫃企業，共同推動「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，加速產業升級與數位轉型，打造全台最具競爭力的AI 創新發展平台。

為落實桃園市產業轉型升級及創新資源的整合，A8 產業加速器將以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域。並與研華公司、盛宏醫藥、復盛應用科技及濾能公司等四大上市櫃企業聯手合作，招募15組科技新創公司，透過企業導師的輔導，新創公司將獲得企業資源與合作場域，進行技術與解決方案的驗證。

加速器營運由領濤新創公司執行，該公司母企業藍濤亞洲擁有豐富的新創投資與育成經驗，將為新創公司提供全面的財務與營運支持。A8產業加速器位於桃園長庚轉運站內，交通便利，毗鄰桃園機場，具備串聯桃園、新北、台北與新竹科技產業的地理優勢。

▲桃園A8 產業加速器正式招募

▲加速器長廊。（圖／青年局提供）

青年局期望透過A8加速器，達到三大效果，分別是：一條廊道：基地立足於北北桃新的 AI 黃金產業廊道中心，不僅串聯台灣在 AI 供應鏈的優勢，更將串接國際技術資源，打造國內最具競爭力的 AI 創新發展平台。雙軌加速：將協助新創實現 AI 技術產業化，滿足企業數位轉型需求，實現企業數位及 AI 營運賦能及新創技術落地的雙贏合作模式。串聯三大產業：聚焦全球以及台灣最具發展潛力的智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，促進新創與產業共榮發展。

復盛應用科技營運策略經理彭志璋表示，復盛應用科技在桃園地區營運超過40年，為了傳承資訊科技的經驗與思維，這次積極投入加速器發展的行業，希望能夠協助更多有志之士的年輕人投入AI發展的行列，讓有好想法、好創意、好思維的青年朋友能夠有更多的資源協助，無後顧之憂的朝自己的夢想邁進。
敏盛醫療體系副總院長劉宜亷亦表示，未來敏盛醫院會持續協助與強化發展AI大數據在醫療領域應用上的深度與廣度，照顧更多民眾的健康。

市府青年局表示，A8產業加速器預計於3月舉行落成啟用典禮，屆時將以全新名稱與形象亮相。歡迎具潛力的新創公司踴躍報名參與，共同推動桃園成為亞洲創新創業重鎮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」
廢死聯盟執行長曾被問「若妳家人被殺」！6字回應：我真的不知道
苗博雅沉默21.5小時回應扯羅智強　網灌爆臉書：廢死變裝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025新春何處去？　快來桃園兒美館+書藝館享受藝文走春　　

南投縣政府於春節前夕關懷遊民　送上紅包、生活物資並安排住宿

桃園A8產業加速器正式招募　以「AI 數位轉型」為發展核心

2025春節打卡首選　Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

最強走春熱點+1　逛Outlet和燈會華泰陪你過新年

蛇年迎春主題市集　桃園憲光眷家常邀您品嚐家鄉味

草屯鎮長選前之夜地方大會師掃街　簡賜勝酸綠：選民不想看陳時中

草屯鎮長選前之夜　陳時中、何欣純：投蔡銘軒讓藍白收斂立院惡行

南投縣警局長吳耀南調任北市　保三總隊副總隊長謝宗宏接任

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目　白天遊花海、晚上賞燈看水舞

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

韓國瑜發限量春聯！　黑粉鬧場「露紅內褲」抗議

黃麟凱「已不可能教化」教誨師揭2大關鍵內幕

曾寶儀告白小S「一直覺得妳很棒」　訪過BIGBANG..她走心：妳贏我！

2025新春何處去？　快來桃園兒美館+書藝館享受藝文走春　　

南投縣政府於春節前夕關懷遊民　送上紅包、生活物資並安排住宿

桃園A8產業加速器正式招募　以「AI 數位轉型」為發展核心

2025春節打卡首選　Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

最強走春熱點+1　逛Outlet和燈會華泰陪你過新年

蛇年迎春主題市集　桃園憲光眷家常邀您品嚐家鄉味

草屯鎮長選前之夜地方大會師掃街　簡賜勝酸綠：選民不想看陳時中

草屯鎮長選前之夜　陳時中、何欣純：投蔡銘軒讓藍白收斂立院惡行

南投縣警局長吳耀南調任北市　保三總隊副總隊長謝宗宏接任

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目　白天遊花海、晚上賞燈看水舞

快訊／台南永康區民宅火警　3樓神明廳明火竄出

黃仁勳走祕密通道趕場！　緯創、輝達隔一條馬路辦尾牙

川普元首肖像照曝光！　皺眉神似2年前司法檔案照

IU：比起因為沒做而後悔，做了再後悔明顯更好受

2025新春何處去？　快來桃園兒美館+書藝館享受藝文走春　　

南投縣政府於春節前夕關懷遊民　送上紅包、生活物資並安排住宿

台南騎士「拒攔查」蛇行逃逸！最後闖紅燈被撞死　9分鐘違規45件

桃園A8產業加速器正式招募　以「AI 數位轉型」為發展核心

2025春節打卡首選　Xpark+日本創藝團隊打造水母藝術燈節登場

最強走春熱點+1　逛Outlet和燈會華泰陪你過新年

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

簡賜勝酸綠：選民不想看陳時中

陳時中、何欣純：草屯鎮長投蔡銘軒讓藍白收斂立院惡行

蛇年迎春主題市集　憲光眷家常邀您品家鄉味

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目

保三總隊副總隊長謝宗宏接任南投縣警局長

桃園A8產業加速器招募　以AI 數位轉型為發展

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

網友買到疑似發霉麵包台南市衛生局稽查不符衛生規範

桃園衛生局抽驗春節食品　白蘿蔔農藥超標

Xpark+日本創藝團隊　打造水母藝術燈節登場

最強走春熱點+1　逛Outlet和燈會華泰陪你過新年

更多熱門

相關新聞

全家餐飲年薪上看22個月！今年展10家店　開出800個職缺

全家餐飲年薪上看22個月！今年展10家店　開出800個職缺

全家餐飲（7708）2024全年累計合併營收為23.79億元，年增9.34%，董事長吳勝福也宣布，除年度調薪外還有績效獎金，表現優異平均年薪上看22個月；今年將再開出8-10店，總店數上看80店，對應長期展店準備，預計招募800名以上正職人員，起薪上看4萬元。

馬村文創園區進駐招募　即起至2/26日

馬村文創園區進駐招募　即起至2/26日

台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

南山人壽招募5000人　鎖定數位金融科技、精算、ESG

南山人壽招募5000人　鎖定數位金融科技、精算、ESG

開火車機會來了「台鐵公司化後首招百名列車駕駛」　月薪41K起

開火車機會來了「台鐵公司化後首招百名列車駕駛」　月薪41K起

關鍵字：

桃園青年局A8 產業加速器招募AI 數位轉型

讀者迴響

熱門新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

每天喝「1飲品」可降17%大腸癌風險！研究揭原因

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

鹿哈宣布求婚成功！

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」她當場嚇傻

蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

快訊／12縣市低溫特報！

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面