桃園A8產業加速器正式招募　以「AI 數位轉型」為發展核心

▲桃園青年局於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局17日於A8產業轉型加速器舉辦招募說明會，即日起至2月5日止，公開招募優秀新創公司加入桃園產業創新行列。A8產業加速器將攜手上市櫃企業，共同推動「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，加速產業升級與數位轉型，打造全台最具競爭力的AI 創新發展平台。

為落實桃園市產業轉型升級及創新資源的整合，A8 產業加速器將以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域。並與研華公司、盛宏醫藥、復盛應用科技及濾能公司等四大上市櫃企業聯手合作，招募15組科技新創公司，透過企業導師的輔導，新創公司將獲得企業資源與合作場域，進行技術與解決方案的驗證。

加速器營運由領濤新創公司執行，該公司母企業藍濤亞洲擁有豐富的新創投資與育成經驗，將為新創公司提供全面的財務與營運支持。A8產業加速器位於桃園長庚轉運站內，交通便利，毗鄰桃園機場，具備串聯桃園、新北、台北與新竹科技產業的地理優勢。

▲加速器長廊。（圖／青年局提供）

青年局期望透過A8加速器，達到三大效果，分別是：一條廊道：基地立足於北北桃新的 AI 黃金產業廊道中心，不僅串聯台灣在 AI 供應鏈的優勢，更將串接國際技術資源，打造國內最具競爭力的 AI 創新發展平台。雙軌加速：將協助新創實現 AI 技術產業化，滿足企業數位轉型需求，實現企業數位及 AI 營運賦能及新創技術落地的雙贏合作模式。串聯三大產業：聚焦全球以及台灣最具發展潛力的智慧製造、智慧醫療及綠色科技三大領域，促進新創與產業共榮發展。

復盛應用科技營運策略經理彭志璋表示，復盛應用科技在桃園地區營運超過40年，為了傳承資訊科技的經驗與思維，這次積極投入加速器發展的行業，希望能夠協助更多有志之士的年輕人投入AI發展的行列，讓有好想法、好創意、好思維的青年朋友能夠有更多的資源協助，無後顧之憂的朝自己的夢想邁進。

敏盛醫療體系副總院長劉宜亷亦表示，未來敏盛醫院會持續協助與強化發展AI大數據在醫療領域應用上的深度與廣度，照顧更多民眾的健康。

市府青年局表示，A8產業加速器預計於3月舉行落成啟用典禮，屆時將以全新名稱與形象亮相。歡迎具潛力的新創公司踴躍報名參與，共同推動桃園成為亞洲創新創業重鎮。