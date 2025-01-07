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台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

▲▼台鐵公司化後首招列車駕駛，並舉辦招募說明會。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司化後首招列車駕駛，並舉辦招募說明會。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化後招募首批無公務員資格的列車駕駛，起薪4萬1330元，預估招募100人，1月10日起開放報名，年滿18歲、專科以上畢業就可報名，錄取後7月及10月分梯次報到，台鐵今起將有3天在東部車站舉辦招募說明會。

台鐵公司化招募首批從業人員資格的列車駕駛，年滿18歲、專科以上畢業就可報名，性別不拘，預估正取100名，備取50名。

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根據台鐵規劃，列車駕駛錄取暫以第9階技術員任用，起薪4萬1330元，取得駕駛執照實派任司機員後，再以第9階司機員任用，起薪約4萬8800元。另還享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

▲▼台鐵公司化後首招列車駕駛，並舉辦招募說明會。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司化後首招列車駕駛，並舉辦招募說明會。（圖／台鐵公司提供）

根據規劃，台鐵列車駕駛報考自今年1月10日起到1月21日開放報考，2月15日將舉辦筆試、3月22日舉辦口試，通過者還需經過適性測驗和體格檢查，台鐵將於明年5月22日公布錄取名單。錄取100名駕駛將於明年7月和10月分梯次報到和受訓。

台鐵公司表示，為使民眾更瞭解招募流程及工作性質，台鐵公司於今(7)日在花蓮車站1樓站前廣場舉行招募說明及諮詢，另亦將於1月9日在玉里火車站及1月14日在台東火車站舉辦相同招募活動，歡迎有意願報考司機員工作者可至現場洽詢。

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