開火車機會來了「台鐵公司化後首招百名列車駕駛」　月薪41K起

▲台鐵公司化後首度釋出上百名列車駕駛職缺。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵年底大舉招兵買馬，前後釋出799名缺額，更將首度在公司化後招募首批無公務員資格的列車駕駛，起薪4萬1330元，預估招募100人，明年1月10日起開放報名，年滿18歲、專科以上畢業就可報名，錄取後預計明年7月及10月分梯次報到。

台鐵公司化後首度招募從業人員資格的列車駕駛，近日公告招募甄試，年滿18歲、專科以上畢業就可報名，性別不拘，預估正取100名，備取50名。根據台鐵規劃，列車駕駛為第9階技術員，起薪4萬1330元，另還享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

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列車駕駛缺額將分布北中南東，其中七堵機務段缺額25名、台北機務段10名、新竹機務段20名、宜蘭機務段10名、花蓮機務段20名、台東機務段15名。

台鐵預計明年1月10日起到1月21日開放報考，2月15日將舉辦筆試、3月22日舉辦口試，通過者還需經過適性測驗和體格檢查，台鐵將於明年5月22日公布錄取名單。錄取100名駕駛將於明年7月和10月分梯次報到和受訓。

台鐵公司表示，為維持營運和維護行車安全，下半年招考從業人員正取799人，包含司機員100人，以使人力資源有效運用。