冷氣團還沒走「今晚明晨最低探7度」　過年前轉雨再降溫

▲冷氣團持續影響，今晚到明晨還有一波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(17日)仍有冷氣團影響，且將持續至周六清晨，今晚到明晨還有一波低溫，局部低溫下探7度；周末溫度回升，不過明晚到周日有微弱鋒面快閃，迎風面地區有局部降雨。下波較強冷空氣將出現在下周五(24日)，除夕前有明顯降溫，北東可能變天出現降雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「 天氣風險 WeatherRisk」表示，乾冷空氣今日仍持續影響，大陸冷高壓的分裂中心已南下到長江下游，接下來會逐漸向東移動，不過今天到台灣附近明顯偏北到東北風，冷平流仍較強，雖然雲量減少，許多地方白天可見陽光，各地白天溫度略回升，但回升幅度不大。

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吳聖宇指出，北部、東北部、花蓮雲量仍較多些，白天高溫16-18度，中部及台東陽光露臉，白天高溫約20-22度，南部會更溫暖，白天高溫22-24度。

不過，今晚到明天周六清晨要注意輻射冷卻低溫。吳聖宇分析，台南以北到宜蘭一帶空曠地區仍可能出現7到9度的低溫，甚至花東縱谷內雲量較少的地方，低溫也可能來到10度上下，都市地區低溫普遍會高個2到3度，台北市區的低溫預估還是在12到14度間，今晚還有一次低溫發生機會，中南部日夜溫差大的感受明顯。

明後天周末大陸冷氣團明顯減弱，周六晚間到周日可能有微弱鋒面快速掠過台灣附近，周日晚間東北季風會稍微加強。吳聖宇說明，雖鋒面結構不好，水氣也不多，但明天周六下午後各地雲量仍會增加，中高層雲系逐漸從南邊、西南邊湧入台灣附近，周六晚間到周日微弱鋒面掠過，各地雲量偏多且較厚，配合底層東北季風在周日下半天起略增強，北部、東半部以及中南部山區有局部短暫陣雨，雖然模式預報雨量不多，降雨範圍較局部性，但天氣仍然會有些變化。

周日晚間微弱鋒面快速離開，不過吳聖宇指出，台灣附近底層仍有稍強的東北季風，迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶雲量仍多，有局部短暫陣雨，桃園以南的西半部逐漸恢復多雲到晴。下周一台灣附近仍是以東北風到偏東風環境為主，迎風面東半部可能還是雲量較多，有局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，吳聖宇分析，明天周六白天起溫度回升，但很快又有微弱鋒面掠過，各地雲量較多，底層維持東北季風環境，沒有辦法出現非常明顯回暖。

周末這兩天在北部、東北部白天高溫大約在18到20度，部分地區可能到20到22度，中部以及花東白天高溫約21到23度，南部高溫有機會到24到25度左右。夜晚清晨仍可能有局部較低的溫度，尤其在台南以北到宜蘭以及花東縱谷內的空曠地區，低溫仍可能接近10度，都市地區低溫普遍在14到17度，日夜溫差較大，中南部尤其明顯。

吳聖宇表示，下周一到下周四(20-23日)台灣附近東北季風較弱，台灣附近大致位於冷暖空氣的交界區域，雲量較多，但是降雨不明顯，天氣相對較穩定，不過最新預報資料看起來環境似乎沒有先前預報來得乾燥，可能會有些細微變化，溫度方面則是白天相對較舒適，夜晚清晨仍較偏涼的情況。

吳聖宇指出，下一次較強冷空氣南下的時間點預估從下周五(24日)開始，後續到下個周末(25-26日)甚至到小年夜、除夕(27-28日)這段期間可能又會有顯著降溫，目前的預報看起來冷空氣強度頗強，同時北部、東半部在24日到26日也有較高的降雨機會。