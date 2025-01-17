辣妹西門町「爆乳擺攤」：走春服務紅包對分　網揪疑點

記者黃翊婷／綜合報導

農曆新年將至，部分單身人士可能已經開始煩惱要如何面對長輩的問題攻勢，沒想到有網友在西門町街頭目擊2名爆乳辣妹擺攤「出租女友」，她們不僅提供約會服務，還有走春服務，幫忙搞定長輩。不過，很快就有其他網友發現，女子身上和看板都有特定廠商的LOGO，因此認為這應該是廠商的廣告活動和業配文。

▲網友聲稱在西門町目擊2名辣妹擺攤提供「地攤女友」服務，但被其他網友質疑是業配文。（圖／翻攝自Dcard）

該名網友在網路論壇Dcard發文，聲稱16日在西門町逛街時看到2名辣妹在路邊擺攤，她們不僅標榜自己是「地攤女友」，還明碼標價服務內容，例如晚餐約會加看電影要50萬鑽，甚至還有走春服務，但紅包要對分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章底下有網友留言表示新奇，「天氣這麼冷，穿這樣也是很辛苦」、「超猛的，居然在台灣西門町街頭有出租女友」、「如果陪過年的話，交通票要幫忙出嗎」、「西門町終於瘋成我看不懂的樣子，連女友都可以在地攤選購」。

但實際掃描看板上的QR碼，會連結至某個成人私密交友平台，擺攤女子的身上和看板上也都有該平台廠商的LOGO。很快就有其他網友提出質疑，認為這篇文章應該是廠商的業配文，部分留言也可能是「暗樁」，「業配到不行，平常這種文不被砲死才怪」、「QR碼掃下去是個叫做XX的網站」、「留言也太業配」。