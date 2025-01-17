　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要考學測「狂轉發1篇文」　考生求：上不了國立大學！網見帳號懂了

▲台南Josh為統一獅開球 。（圖／翻攝自台南Josh臉書）

▲台南Josh被戲稱是「國師」。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。114學年學科能力測驗將從本周六（18日）起一連舉行3天，共有12.1萬人報考，台南Josh昨晚就幽默「發聲」，要幫考生們「考前衝刺」。

被虧是「反指標」的台南Josh昨（16）日在Threads上幽默發文表示，聽說考生準備考學測了，所以他決定幫大家「考前衝刺」，「自己留言你們的目標校系或分數，祝福你們通通達不到目標」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，也真有不少網友留言，「國師可以幫我拜一下這張嗎？祝福我不上台大數學」、「感恩國師，祝福我考不上醫學系」、「謝謝國師，之前在新莊有請你祝我上不了國立大學」、「感謝國師，祝我考不上警大」、「謝謝國師，祝我考不上醫學系，分數不是長這樣：國15、英 15、自15、數A15」、「科學的盡頭終究是玄學，59級分以上、國立醫學系，謝謝國師 。

還有網友說，「國師業務越來越廣了」、「第一眼：哇這人怎麼惡毒成這樣？看完帳號名：國師，我想要在一片學測祈福文裡面祈求下學期歐趴」。此外，至截稿前，該則貼文已累積9500多人按讚，且轉發次數有541次，「小飛機（轉至限時動態或複製連結）」更有1088次，可見有不少人非常相信「神祕力量」。

在 Threads 查看

學測將在本周六登場，今年共有12萬1182人報名，包括集體報名10萬9360人，個別報名1萬1822人，分配在34個考區、93個分區、3531個試場。

大考中心也整理5大應考注意事項，首先是要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）；其次是行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座，還有置於臨時置物區的行動電話應完全關機，考試開始鈴響起，在答題卷上以正楷簽全名；最後則是考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，以免違規。

【更多新聞】

►帶日本人吃鼎泰豐！她大讚「1服務」很棒：發高薪就是有價值

►不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」　網見1舉動：熱淚盈眶

►街邊神祕服飾店「為何不會倒？」　網曝內幕：連店都不會踏進去

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億
快訊／2地非常寒冷！　低溫特報擴大10縣市
尾牙中獎注意！價值超過2萬就要繳稅　規定一次看
父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬
唯一女死囚　「驚世媳婦」林于如現況曝光
女兒們擔憂被廢死盯上！　要王爸「不要多講」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

巨大高麗菜之王誕生！嘉義青農種出重達20公斤巨無霸震撼全場

人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推　內行驚：別再宣傳了

要考學測「狂轉發1篇文」　考生求：上不了國立大學！網見帳號懂了

AI守護糖友！世界級四大亮點智能獲肯定　慈院護理團隊獲金獎

里長LINE群傳雜誌當「里民服務」！公會硬起來提告：內容有價

學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

巨大高麗菜之王誕生！嘉義青農種出重達20公斤巨無霸震撼全場

人夫上車「改口要去養生會館」　他一聽暗黑真相！老司機：賺爛了

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推　內行驚：別再宣傳了

要考學測「狂轉發1篇文」　考生求：上不了國立大學！網見帳號懂了

AI守護糖友！世界級四大亮點智能獲肯定　慈院護理團隊獲金獎

里長LINE群傳雜誌當「里民服務」！公會硬起來提告：內容有價

學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

新能源關鍵原料！雲南發現超大規模「稀土礦」…潛在資源115萬噸

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

布魯斯威利失智症息影後首公開現身！　握手致意謝洛杉磯救災員警

川普重返白宮　曝光「復仇黑名單」開闢新戰場！集體封殺這些人

公視遭刪預算掀影視界抗議！　炎亞綸發聲力挺：當然需要存在

海綿寶寶25周年生日派對開跑！華山快閃店重溫童年周邊搶先看

泰國忠犬小八！狗狗「孤單睡超商門口」癡等離世主人　心碎畫面曝

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

黃仁勳「一口沒吃」就離開！　逢甲夜市官方曝私下對話

台南彩券行開3.94億大樂透！得主送66萬大紅包

10度冷爆「哪款被子保暖又輕」！內行推2神物

黃麟凱考上街頭藝人「期待有天路人的掌聲」

嘉義陳聰明沙鍋魚頭本月歇業

2025年翻身第一名星座出爐！

年前「斷捨離」注意！大掃除打包回收別用這類袋子　違者最高罰6000元

73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」

更多熱門

相關新聞

學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

114學年學科能力測驗明（18日）起一連三天在全國同步登場，今天下午2到4時開放考生看考場。台大博雅教學館共有134名身心障礙生應考，其中以學習障礙45名最大宗。台大教務處註冊組主任李宏森表示，134名身障生分散在27間試場應考；今年高達79名考生申請使用電腦作答，包括視障、書寫或學習障礙者，人數也創歷年新高。

企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

大學學測周六登場　明下午開放看考場

大學學測周六登場　明下午開放看考場

大學學測登場　新北部分考場周邊紅線可臨停接送

大學學測登場　新北部分考場周邊紅線可臨停接送

學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

關鍵字：

台南Josh學測考生反指標國師

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面