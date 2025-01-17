要考學測「狂轉發1篇文」　考生求：上不了國立大學！網見帳號懂了

▲台南Josh被戲稱是「國師」。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者曾筠淇／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。114學年學科能力測驗將從本周六（18日）起一連舉行3天，共有12.1萬人報考，台南Josh昨晚就幽默「發聲」，要幫考生們「考前衝刺」。

被虧是「反指標」的台南Josh昨（16）日在Threads上幽默發文表示，聽說考生準備考學測了，所以他決定幫大家「考前衝刺」，「自己留言你們的目標校系或分數，祝福你們通通達不到目標」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，也真有不少網友留言，「國師可以幫我拜一下這張嗎？祝福我不上台大數學」、「感恩國師，祝福我考不上醫學系」、「謝謝國師，之前在新莊有請你祝我上不了國立大學」、「感謝國師，祝我考不上警大」、「謝謝國師，祝我考不上醫學系，分數不是長這樣：國15、英 15、自15、數A15」、「科學的盡頭終究是玄學，59級分以上、國立醫學系，謝謝國師 。

還有網友說，「國師業務越來越廣了」、「第一眼：哇這人怎麼惡毒成這樣？看完帳號名：國師，我想要在一片學測祈福文裡面祈求下學期歐趴」。此外，至截稿前，該則貼文已累積9500多人按讚，且轉發次數有541次，「小飛機（轉至限時動態或複製連結）」更有1088次，可見有不少人非常相信「神祕力量」。

學測將在本周六登場，今年共有12萬1182人報名，包括集體報名10萬9360人，個別報名1萬1822人，分配在34個考區、93個分區、3531個試場。

大考中心也整理5大應考注意事項，首先是要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）；其次是行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座，還有置於臨時置物區的行動電話應完全關機，考試開始鈴響起，在答題卷上以正楷簽全名；最後則是考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，以免違規。

【更多新聞】

►帶日本人吃鼎泰豐！她大讚「1服務」很棒：發高薪就是有價值

►不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」 網見1舉動：熱淚盈眶

►街邊神祕服飾店「為何不會倒？」 網曝內幕：連店都不會踏進去