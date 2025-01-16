大學學測周六登場　明下午開放看考場

▲學測從周六起一連舉行3天，明天下午2至4時開放考生查看考場。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

114學年學科能力測驗將從本周六（18日）起一連舉行3天，共有12.1萬人報考。大考中心表示，明（17日）下午2至4時開放考生查看考場，考試當天也開放家長與親友陪考，提醒考生記得攜帶有效證件正本應試，並遵守試場規則，尤其不可攜帶非應試用品入場，考試時行動電話記得應完全關機，以免違規被扣分。

學測將在本周六登場，今年共有12.1萬人報考，明天下午2時至4時開放考生查看考場，大考中心提醒，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請在規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點「試場平面圖」

可到大考中心網站「學科能力測驗」之「考試訊息」查覽。

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大考中心也整理5大應考注意事項，首先是要攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一），其次是行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座，還有置於臨時置物區的行動電話應完全關機，考試開始鈴響起，在答題卷上以正楷簽全名，最後則是考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，以免違規。

此外，近期流感疫情呈現上升趨勢，為防範麻疹流感疫情，大考中心指出，若有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴上口罩，若有麻疹考生，大考中心將優先安排獨立試場。

近期天氣寒冷，大考中心表示，考試期間考生若須穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。