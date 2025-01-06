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學測1／18起登場　12.1萬考生今可查試場分配表

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲12.1萬名學測考生，今起可上網查試場分配表。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年學科能力測驗將從1月18日起一連舉行3天，共有12.1萬人報考。大考中心今（6日）公布試場分配表，今起考生可上大考中心網站查詢考生姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、考試日程與地點等資訊，如發現有任一資訊與報名資料不同，應立即電洽大考中心。

大考中心表示，考生除了可上網查詢外，若考生報名資料的「聯絡電話」填寫行動電話號碼者，將以 0911-511-467 手機號碼發送簡訊服務，加強提醒考生務必上網查詢應考資訊與試場分配表，若所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

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大考中心指出，因應氣候變遷，本次考試採取有條件開放試場冷氣，各考試前一日，將依據交通部中央氣象署官網或「W-生活氣象」APP，於上午更新的「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區，於考試當日之考試時間內，任一個時段的溫度預報達攝氏28度（含）以上，則該日將全天開放試場冷氣服務。

大考中心提醒，1月17日（五）下午2時至4時開放查看學測試場及座位，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點「試場平面圖」可至大考中心網站「學科能力測驗」的「考試訊息」查覽。

大考中心指出，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，審查結果已於去年12月20日起開放查覽或列印，考生可自行至大考中心網站「學科能力測驗」的「試務專區」，點選「應考服務」查覽或列印審查結果，申請特殊項目複審者，其複審審查結果於今日開放查覽或列印。通過應考服務審查者，務必在考試前主動聯絡所屬考區，確認應試試場、輔具及其他相關服務事項。
 

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