學測明登場「台大設27間身障試場」　79人使用電腦作答創新高

▲學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年學科能力測驗明（18日）起一連三天在全國同步登場，今天下午2到4時開放考生看考場。台大博雅教學館共有134名身心障礙生應考，其中以學習障礙45名最大宗。台大教務處註冊組主任李宏森表示，134名身障生分散在27間試場應考；今年高達79名考生申請使用電腦作答，包括視障、書寫或學習障礙者，人數也創歷年新高。

學測明起到下周一舉行。根據大考中心統計，今年共有12萬1182人報名，包括集體報名10萬9360人，個別報名1萬1822人，分配在34個考區、93個分區、3531個試場。

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今（17日）下午2到4時開放考生看考場。位於師大附中的考場，今天下午2時起，不少考生進入校內查看考場，考生先查看座位在哪一間教室，再進入教室查看自己的位置，也有考生順便坐下來，看看桌子或椅子是否牢固。

此外，今年學測北區身心障礙生主要集中在台大博雅教學館應考，負責試務的台大註冊組主任李宏森指出，今年共有134名身障考生，比去年少了7名，最大宗是「學習障礙」類別考生45人，其次為自閉症類考生38人，另外視障15人等。

▲台大身心障礙考場，今年高達79名身障生申請使用電腦作答。圖為工作人員使用電腦示意圖。（圖／記者許敏溶攝）

特別的是，今年134名身障生當中，高達79名考生申請使用電腦作答，創下歷年新高，占比近6成。李宏森表示，主要申請考生包括視障、書寫或學習障礙者，人數創新高，推測可能是考生更重視自己權益，也可能是現在考生已習慣用電腦，上述考生用電腦輸入後，大考中心會將答案印出來再貼上，身旁也有人員監督，保證考試公平性。

面對近期流感與麻疹疫情頻傳，李宏森提醒考生，疑似或出現發燒、呼吸道症狀，建議應試時戴上口罩，若有麻疹考生，大考中心將優先安排獨立試場。另也提醒考生，應考時記得攜帶身分證、有照片健保卡、駕照等有效證件。

▲李宏森提醒考生，參加學測考生記得攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）