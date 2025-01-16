「男戴安全帽還掏槍」搶劫農會超嚇人　原來是里港警防搶演練

▲里港警分局金融機構防搶演練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節將至，為強化金融機構安全，防制重大刑案發生，里港警分局於15日上午在轄內里港農會執行「金融機構防搶演練」，強化員警及行員應變作為，提昇整體偵防犯罪能力。

15日上午10時30分，1名歹徒覬覦里港鄉農會內有大量流動現金，便前往農會內等候人潮較少時大喊搶劫並要求行員交出櫃台內之現金，在旁機警行員伺機按下自動報警系統，線上優勢警力獲報後迅速馳抵現場，歹徒見狀後隨即挾持人質並威脅警方對人質開槍以求逃離，現場員警為確保民眾安全只能緩慢靠近歹徒，但是狡詐的歹徒在釋放人質時趁機騎車逃逸。

警方隨即以無線電請求加派支援警力追緝逃逸的犯嫌，也展現平常訓練成果，在歹徒逃逸後即刻展開攔截圍捕，於各攔截圍捕點佈下天羅地網，最後歹徒知道已無路可逃，放棄抵抗受逮，逼真的演練吸引大批民眾駐足圍觀。

里港分局分局長温基興表示，歲末年終，年關將近，各金融機構金流量大，特提前規劃防搶演練，避免不肖之徒以各種名義欺騙民眾並保護金融機構民眾生命財產安全，也溫馨提醒民眾，民眾在存、提領大額現金時，可先與各派出所聯絡，由警方派員提供安全維護；另民眾於過年期間遇有舉家外出旅遊或婚喪喜慶時，亦可向轄區派出所申請加強住宅巡邏服務。