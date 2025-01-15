新北路邊汽、機車平日收費停車格　春節9天連假暫停收費

▲新北路邊汽、機車平日收費停車格。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年春節連續假期將自1月25日起至2月2日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格於9天春節連假期間均暫停收費，其中除夕（1月28日）、大年初一（1月29日）兩天則包括商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段也暫停收費。新北市交通局祝福大家新年快樂，蛇福泰吉，賺大錢！

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年春節連假長達9天，預期年前採買年貨及利用假期出遊的人車潮多 ，因此1月25日至1月27日（小年夜）以及1月30日（大年初二）至2月2日（大年初五），包括板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、蘆洲長榮路商圈、淡水老街、新店裕隆城、深坑老街、石碇老街及坪林老街等（如附表）商圈、老街及觀光風景區的路邊汽、機車假日收費停車格維持收費，以提升周轉率，方便大家都好停車。

交通局也提醒駕駛人春節連假期間注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，可利用行動支付App（Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10個App），以及全國繳費網線上查詢繳費，或至「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」查詢。

▲114年度春節連續假期。