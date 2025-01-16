　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

▲台東縣114年春節垃圾清運時間 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣114年春節垃圾清運時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府配合年終大掃除及春節期間垃圾清運需求，16日公告114年春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間規劃，28日除夕當天加班清運垃圾（金峰鄉及蘭嶼鄉停收），29日(初一)至30日(初二)停收2天(30日金峰鄉公所出勤清運)，31日(初三)起陸續恢復清運(部分鄉鎮調休)。

台東縣長饒慶鈴表示，今年春節連假長達9天，清潔人員不辭辛勞加班服務，確保連假期間垃圾不堆積，避免影響縣民生活環境，特別於28日除夕當日，各鄉鎮市公所清潔隊員犧牲與家人團聚時間，為民服務加班，針對各清運路線加強清運，請民眾將家中垃圾妥善分類貯存，並配合公所垃圾清運時間，共同營造乾淨整潔的新年氛圍。

台東縣環保局指出，年終大掃除時，除清理家戶環境、防範病媒蚊孳生外，也請民眾留意清除屋旁防火巷雜物及積水容器。若有廢棄大型家具清運需求，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，應事先聯繫所在地清潔隊預約清運，以利年前安排，避免春節前垃圾量過度集中。

環保局呼籲，有關114年春節連續假期各鄉鎮市垃圾清運時間表，同步公告於台東縣政府、台東縣環保局官網及FB粉絲專頁，民眾可上網查詢或洽各鄉鎮市公所清潔隊，讓我們一起打造乾淨整潔的新年環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急
快訊／高雄46歲警陳屍家中！
快訊／22女大生受害　高雄某科大教授停聘3個月
要女大生「做愛肉償」　檢察官遭重懲慘了
快訊／華航董座謝世謙心梗猝死
快訊／放生2球員遭提告！　台鋼獵鷹最新聲明
收到NVIDIA新人禮物！　「見4樣物品」他愣了
宋仲基淚灑戲院哽咽哭了　罕見激動情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

確保交通安全　東港警1／22起加強青少年違規取締

慈濟關山輔具平台改裝電動病床　北部師兄暖捐改裝配件

「晴藝賀新春」　台南晴天坊新春市集蓄勢待發！

佔地1.8公頃！小野柳露營區全面升級　1／23營運開放預約

南消永華辦公大樓年前換新裝　大型帆布呼籲裝設「住警器」

「男戴安全帽還掏槍」搶劫農會超嚇人　原來是里港警防搶演練

「火災現場捨我其誰」 屏縣消防李炯佑+丁宇榮榮獲鳳凰獎

南消四大新市分隊協同區公所及社區發展協會　深入國小新春防災宣導

強化學前特教資源　竹市拍板增補私幼特教助理員經費

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

確保交通安全　東港警1／22起加強青少年違規取締

慈濟關山輔具平台改裝電動病床　北部師兄暖捐改裝配件

「晴藝賀新春」　台南晴天坊新春市集蓄勢待發！

佔地1.8公頃！小野柳露營區全面升級　1／23營運開放預約

南消永華辦公大樓年前換新裝　大型帆布呼籲裝設「住警器」

「男戴安全帽還掏槍」搶劫農會超嚇人　原來是里港警防搶演練

「火災現場捨我其誰」 屏縣消防李炯佑+丁宇榮榮獲鳳凰獎

南消四大新市分隊協同區公所及社區發展協會　深入國小新春防災宣導

強化學前特教資源　竹市拍板增補私幼特教助理員經費

在野黨大刀砍預算　卓榮泰親上火線憂「五大弱化」：勿報復性刪減

刪公視23億惹名導嗆罷免　王鴻薇諷：巴不得拿到標案才配合講話

台籃新希望　謝銘駿被提名麥當勞明星賽大名單

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展　《聖騎士之戰》降臨大會舞台

曼谷、胡志明飛台東班機爆滿　緊急各加開一班

車停黃網線上害騎士犁田　他「肚子痛先跑了」下場曝光

福斯「旗艦電動房車」創續航紀錄！一次跑941公里去除里程焦慮

林真亦12年愛犬離世太痛爆肥8公斤　迎接超萌「新家人」

比賽中揮肘、伸腳遭驅逐　戰神艾力克被聯盟追加2萬元罰款

華航董座猝逝！心肌梗塞「10大徵兆」　醫：冒冷汗已相當危急

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

賓士女突迴轉　男騎士剎不住滑進車底

台南永康中心年前2場徵才提供逾1500個職缺

春節群聚頻繁　儘快接種新冠與流感疫苗

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

綠營告發涉貪　簡賜勝總部：無的放矢

桃園市議會　正、副秘書長屆退

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

台南市警局新任分局長布達交接

桃園宣導春節環保祭祀措施　期廟宇綠色轉型

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

維新醫療復健中心辦尾牙　院長許景琦：鼓勵學員投入社區工作

翠峰至大禹嶺預警封閉　武嶺至松雪樓雙向禁行

更多熱門

相關新聞

春節群聚頻繁　儘快接種新冠與流感疫苗

春節群聚頻繁　儘快接種新冠與流感疫苗

秋冬向來是呼吸道感染的高峰期，流感及新冠等呼吸道病毒危機四伏，家長們須提高警覺。為提升家長及孩童對防疫的關注度，台灣兒童感染症醫學會與國語日報聯合舉辦「秋冬病毒防疫特攻隊創意競賽」，以林口長庚紀念醫院作為巡迴畫展首站，公開優秀的競賽獲獎畫作。

新北路邊汽、機車平日收費停車格　春節9天連假暫停收費

新北路邊汽、機車平日收費停車格　春節9天連假暫停收費

新北市政服務春節不停歇　侯友宜祝市民「蛇福泰吉」

新北市政服務春節不停歇　侯友宜祝市民「蛇福泰吉」

LINE免費貼圖「8款超可愛」！馬來貘、樂高都來拜年了

LINE免費貼圖「8款超可愛」！馬來貘、樂高都來拜年了

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

關鍵字：

春節垃圾台東

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面