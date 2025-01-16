台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

▲台東縣114年春節垃圾清運時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府配合年終大掃除及春節期間垃圾清運需求，16日公告114年春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間規劃，28日除夕當天加班清運垃圾（金峰鄉及蘭嶼鄉停收），29日(初一)至30日(初二)停收2天(30日金峰鄉公所出勤清運)，31日(初三)起陸續恢復清運(部分鄉鎮調休)。

台東縣長饒慶鈴表示，今年春節連假長達9天，清潔人員不辭辛勞加班服務，確保連假期間垃圾不堆積，避免影響縣民生活環境，特別於28日除夕當日，各鄉鎮市公所清潔隊員犧牲與家人團聚時間，為民服務加班，針對各清運路線加強清運，請民眾將家中垃圾妥善分類貯存，並配合公所垃圾清運時間，共同營造乾淨整潔的新年氛圍。

台東縣環保局指出，年終大掃除時，除清理家戶環境、防範病媒蚊孳生外，也請民眾留意清除屋旁防火巷雜物及積水容器。若有廢棄大型家具清運需求，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，應事先聯繫所在地清潔隊預約清運，以利年前安排，避免春節前垃圾量過度集中。

環保局呼籲，有關114年春節連續假期各鄉鎮市垃圾清運時間表，同步公告於台東縣政府、台東縣環保局官網及FB粉絲專頁，民眾可上網查詢或洽各鄉鎮市公所清潔隊，讓我們一起打造乾淨整潔的新年環境。