要13歲女當餌抓狼...警出包害她被性侵　淫狼判囚8年竟改2年6月

▲少女被警察要求當誘餌誘出淫狼，但卻因警察疏失，慘遭性侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園張姓男子網路邀約13歲少女性交易，少女臨時反悔拒絕，張男威脅公開不雅照。少女轉向警察求援，員警要求她當誘餌誘出張男。不料警方卻出包，少女竟在監控下被帶走性侵，員警因此遭懲處。張男一二審均遭判刑8年，案經撤銷發回後，高院更一審卻輕判張男有期徒刑2年6月。可上訴。

判決指出，張男2020年11月間，透過交友軟體以5000元價格相約少女性交易，張男還要求先驗貨，要少女先傳自己的上空裸照出來。少女傳送一張不雅照給張男，雙方約定3天後在旅館中交易，但少女卻臨時反悔，沒有出現。

張男遭放鳥後惱怒，向少女宣稱要散布少女不雅照，少女心生恐懼，向轄區中壢分局報案。受理報案的陳姓、吳姓員警想以釣魚方式抓出張男，就要求少女當誘餌，誘出張男後由警方逮捕。少女照做，約定隔日晚間11點於某速食店見面。

當晚張男驅車前來，看見少女在速食店前，隨即上前要求少女上車；原本以為警方會這時跳出來拯救少女，但少女卻等不到人。無奈之下，少女只好坐上張男的汽車，張男向前方開了2、300公尺，就在路邊停車格暫停，讓少女為他口交。隨後再將車子開回速食店門口，但警察這時候才跳出來逮捕張男。

案情曝光後引起警界震撼，最後時任桃園分局分局長陳錦坤遭記過1次，偵查隊長林國基也遭記過1次，吳姓小隊長遭記過2次，承辦的陳姓偵查佐也記過1次。至於性侵少女的張男則被檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》提起公訴，一二審均將張男重判有期徒刑8年。

案經撤銷發回，高等法院更一審審理後，16日做出不同認定。更審法院僅論處張男第一個邀約性交易的行為，依照「使少女對價性交易未遂罪」輕判有期徒刑2年6月。至於後續少女約出張男的行為，目的是為了報案而非性交易，以及少女遭性侵部分，高院認為這兩犯行並未被檢方起訴所及，因此本次未予判決。全案可再上訴最高法院，若此見解獲最高法院支持，檢方可於本案判決定讞後，再針對張男的行為另行提起公訴。