拜登告別演說重點一次看！警告「寡頭政治」成形　籲捍衛民主價值

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登即將卸任，當地15日發表告別演說，總結他4年總統任期和逾半世紀的政治生涯，並對美國面臨的多重挑戰提出警告。他對寡頭政治抬頭、科技巨頭濫權及民主制度的脆弱表達憂慮，呼籲國民團結捍衛民主價值。

▲ 拜登在白宮橢圓形辦公室發表告別演說。（圖／路透）

拜登首先提及美國正形成極端財富與權力集中，這種寡頭化趨勢威脅民主和公平。他指出，類似19世紀「強盜貴族」（Robber Barons）的現象正在重演，強調必須讓富人遵守與普通民眾相同的規則，以確保社會公平並重現中產階級繁榮。

拜登也對科技產業和社群媒體提出警告，指其散播錯誤資訊及削弱新聞自由，批評社群平台放棄事實核查，助長謊言氾濫，呼籲制定更嚴格的規範，保護民主、家庭與孩童免受濫權侵害。

雖然拜登未細數具體政績，但強調其政策影響需要時間才能完全顯現，「種子已經種下，它們會在未來幾十年內茁壯成長，開花結果」。他提及降低藥價、通過槍支安全法案、強化北約等成就，以及「烏克蘭依然是自由的，而我們在與中國的競爭中領先很多」。

針對人工智慧，拜登認為其既帶來巨大機會，卻也存在龐大風險。他呼籲建立保障措施，以防範AI侵害隱私與國家，也強調「美國必須引領世界AI發展，而不是中國」，並確保這項技術服務於人類福祉。

拜登在演說中以自由女神象徵美國精神，稱國家遭遇風暴時應如其建造結構般堅韌不拔，稱這座雕像象徵民主、自由與多樣性，也代表美國在挑戰中前行的決心。

拜登也呼籲國民持續參與民主進程，儘管這可能令人感到疲憊或沮喪。他強調，美國核心價值在於提供「公平的機會」，而非保證成功。

他對美國民主制度表達信心，「三權分立、相互制衡的體制可能並不完美，但已使我們的民主維持近250年，超越歷史上任何一個嘗試如此大膽實驗的國家」，呼籲尊重總統、國會、法院及獨立媒體。

演說最後拜登樂觀說道，他相信國家價值與制度將延續下去，呼籲人民成為民主的守護者，「現在輪到你們了，願你們都能成為火炬手，願你們堅守信念」，「我愛美國，而你們也是」，「謝謝你們給予我這份偉大的榮譽」。