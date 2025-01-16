罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

▲拜登擔任美國總統期間，夫人吉兒一直是堅強的後盾。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登將於下周卸任，第一夫人吉兒（Jill Biden）接受《華盛頓郵報》採訪時，罕見公開評論丈夫與前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的破裂關係，「我們曾是50年老友。這很令人失望。」

在15日發表的採訪之中，吉兒談及去年7月民主黨如何公開與私下敦促拜登退選，以及丈夫與裴洛西的關係破裂，「這麼說吧，我對於事態發展感到失望，關於人性也學到很多東西。」

吉兒依然相信丈夫還能夠再擔任4年總統，透露拜登直到現在依然行程滿檔。但她也擔心，丈夫的成就未獲應有肯定，例如基礎建設投資。

▲韓特審判期間，吉兒也現身法院。（圖／路透）

此外，吉兒也談及拜登特赦兒子韓特（Hunter Biden）一事，「喬對於這個決定真的很糾結……他一開始說他不會赦免韓特。但我認為事態改變了，情勢也改變了，很顯然共和黨人不會罷休。」

拜登去年6月辯論失利，卻堅持繼續參選。裴洛西則是對其勝選能力表達保留態度的民主黨高層之一，她在7月一次MSNBC採訪中說，「應該交由總統決定他是否應該競選。我們都在鼓勵他做出這個決定，因為時間不多了。」

去年7月，裴洛西私下向拜登表示，根據民調他無法擊敗川普，如果繼續參選，還可能搞垮民主黨拿下眾議院的機會。一名消息人士形容，當時拜登對裴洛西「怒火中燒」。川普勝利後，裴洛西把民主黨的敗選歸咎於拜登，她在《紐約時報》podcast節目上說，「如果總統早點退選，可能還有其他候選人參選。」

目前尚不清楚，自從去年7月至今，拜登與裴洛西是否有過交談。

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