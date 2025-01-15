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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱賴清德指派韓國瑜赴美規格大減？　扁馬蔡歷年訪團規格一次看

▲總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

美國總統當選人川普將於20日就職，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，率7名朝野立委赴美。不過，國民黨主席朱立倫、立委李彥秀接連質疑外交部規格大減；對此，一位綠營黨政人士受訪時直呼離譜，並列舉歷屆慶賀團指出，歷屆代表團出席美國總統就職，都有標準作業流程辦理，「朱立倫和李彥秀就是外交外行，做政治攻擊」。

黨政人士表示，政黨輪替後的首度美國總統就職典禮，是2001年小布希總統。前總統陳水扁原本規劃指派前行政院長蕭萬長率團，但遭國民黨抵制，因此改由立法院長王金平領軍。他回憶，當年還另有蕭萬長率領的國民黨團，以及兩個立院團，慶賀團當時於駐美代表處晚宴，也與美國國會議員交換意見。

到了2005年，小布希總統連任的就職典禮，陳水扁改派APEC特使、前中研院長李遠哲率團，成員包括陸委會主委吳釗燮、外交部研設會主委楊黃美幸、學者徐斯儉及羅致政。慶賀團拜會多位友台美國國會議員、華府智庫，討論中國即將制定的「反分裂國家法」。

這位人士說，在前總統馬英九任內，歐巴馬總統兩次就職典禮，均由王金平領軍。馬政府在2009年竟只邀3位國民黨籍縣市長隨團，刻意跳過民進黨籍縣市長，經民進黨抗議後，敲定團員包括4位跨黨派立委，以及台北市長郝龍斌、桃園縣長朱立倫、台南市長許添財。

他表示，當年另有前副總統呂秀蓮、國民黨副主席蔣孝嚴分別率領民進黨團、國民黨團赴美。王金平則表明，此行未安排會見美國官方。

到了2013年的歐巴馬就職典禮，該人士指出，馬政府再次未詢問民進黨，就逕自指派民進黨立委陳唐山、李應元隨團。最終團員包括國民黨副主席蔣孝嚴，以及4位跨黨派立委，慶賀團並參訪國會山莊，拜會美國國會議員。

黨政人士指出，2017年的川普就職典禮，蔡英文總統指派前行政院長游錫堃率團，成員包括6位跨黨派立委，以及台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮委童振源。慶賀團會見多位友台美國國會議員，並參訪華府智庫。

至於2021年的拜登總統就職典禮，因全球深受新冠肺炎（covid-19）所擾而出現國際旅行限制，未由台灣指派慶賀團，因此改由駐美代表蕭美琴受邀出席。然而，這是台美斷交以來，首度獲得「外交使節團」的正式邀請，規格創下史上新高。

黨政人士指出，歷屆美國總統就職慶賀團，並無藍營刻意宣稱立法院長率團之慣例；規模為5人至10餘人。此行原定5名立委隨團，因立法院國民黨團要求增加名額，而擴增至8名立委；規格並未縮水。且對照以往之行程，均能與美國國會議員會面，進行僑胞互動。

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