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以哈停火！各國領袖回應一次看　川普：加薩不再是恐怖組織避風港

▲▼ 加薩救援人員載運死者，白布掀開一看竟是母親。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩救援人員載運死者，白布掀開一看竟是母親。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯經歷了長達15個月的衝突後，雙方終於達成停火協議。該協議由埃及和卡達居中調解、斡旋，並在美國支持下進行了數個月談判。全球各國領袖也對這項消息表示歡迎，同時呼籲雙方把握機會，為終結衝突與人道危機鋪路。

根據《衛報》報導，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）表示，各成員國隨時準備好協助落實停火協議，並會大幅增加對飽受苦難的無數巴勒斯坦人民的人道救援。他強調，停火將消除在加薩提供援助時所遇到的重大安全問題與政治障礙。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

美國

美國總統拜登表示，巴勒斯坦人歷經煉獄般的生活，飽受煎熬，有太多無辜的生命消逝，太多社區被摧毀。而這份停火協議終於能讓加薩人民開始重建生活。

即將於20日宣誓就職的美國總統當選人川普也透過社交平台回應稱，「正是因為我們在11月取得歷史性勝利，這份史詩般的停火協議才得以實現。我很高興美國與以色列人質能夠返回家園與親人團聚。」他也感謝特使的努力，並承諾確保加薩不再成為「恐怖組織的避風港」。

歐盟

歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）認為，停火協議能夠讓人質與家人團聚，也為加薩的人道援助開啟通道，這為歷經苦難的整個加薩區域帶來希望，並呼籲雙方必須全面落實該份協議。

德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則期盼，停火協議能成為永久結束戰爭與改善加薩惡劣人道主義局勢的重要一步，並呼籲遵守協議細節，確保所有人質獲釋。

英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這是以色列與巴勒斯坦人民雙方引頸期盼的好消息，他也強調，接下來應該集中注意力在如何確保以色列與巴勒斯坦人民能夠擁有更美好的未來。

埃及

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在停火協議中發揮關鍵作用，他同時也肯定埃及在談判過程中扮演重要角色，強調埃及始終致力於正義和平，為了實現這個目標，也會努力捍衛並支持巴勒斯坦人民的合法權益。

土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）一直以來直言不諱地批評以色列在加薩地區的行動，而他則向加薩人民致敬，稱他們勇敢地捍衛家園與自由，對抗以色列的攻擊與非法侵犯。

▲▼以色列軍方空襲加薩走廊馬瓦希區（Al-Mawasi）營地。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列軍方空襲加薩走廊馬瓦希區（Al-Mawasi）營地。（圖／達志影像／美聯社）

南非

南非曾經譴責以色列在加薩的軍事行動是種族滅絕，但也對停火協議表示歡迎。南非當局強調，停火協議是解決當地230萬人民面臨嚴峻人道危機的重要一步，並呼籲立即提供大規模人道援助。

胡塞武裝組織

葉門什葉派激進團體胡塞武裝組織（Houthi）一直以來多次向以色列與紅海船隻發動火箭攻擊，以聲援加薩的巴勒斯坦人民。胡塞武裝組織的發言人也表示，以色列此前對巴勒斯坦的持續佔領，對該地區的安全與穩定已構成威脅。

西班牙

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）對這項消息表示歡迎。他指出，歐洲一直以來都直言不諱地批評以色列發動戰爭，「必須結束衝突，允許人道主義在加薩地區展開，並讓所有人質獲釋。」

▲▼以軍猛轟加薩，導致不少平民死亡。這些罹難者遺體被送到醫院後，他們的家屬都難過得掉眼淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲以軍猛轟加薩，導致大量平民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

比利時

比利時首相德克魯（Alexander De Croo）則期許停火協能夠結束戰鬥，並帶來長久和平。

世界衛生組織

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，和平是最好的良藥，但也提醒，加薩當地的衛生需求依然龐大，強調世界衛生組織已經準備好加強力度支援。

紅十字會

紅十字國際委員會（ICRC）會長米里亞娜·斯波爾雅里奇則強調，這份停火協議代表新的開始，也強調未來幾天「至關重要」，當地仍有巨大的人道主義需求需要滿足，這可能花費數月至數年的時間。

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