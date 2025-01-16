LIVE／拜登告別演說　感性回顧「為美國服務50年」：我一生的榮幸

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間15日晚間8時（台灣時間16日上午9時）發表卸任演說，他在當天稍早發布的公開信中，回顧任內諸項成就，並且感性寫道，「能夠為這個國家服務超過50年，是我一生的榮幸。」

拜登將在白宮橢圓辦公室發表全國演說，準備把權力移交給川普。他在信中細數任內成就，包括領導國家挺過新冠疫情、支持國內製造業、限制藥物成本等，儘管坦承擔心「美國的靈魂」遭受威脅，但仍表示「我把我的心和靈魂都獻給了我們的國家。作為回報，我獲得美國人民無數的愛與支持。」

▲拜登將在橢圓辦公室發表演說。（資料照／路透）



《美聯社》報導，這場演說不僅為拜登的總統任期、也為其50年政治生涯畫上句點。1972年，30歲的他在家鄉德拉瓦州當選，成為當時美國最年輕參議員。1988年與2008年，拜登2度參選總統，之後成為歐巴馬副手，在2屆任期結束後，一度被認為已從政壇退休，2020年卻以民主黨候選人之姿重返舞台，並且成功擊敗川普。

15日稍早，拜登宣布以色列與哈瑪斯達成停火協議，可望結束長達1年多的加薩戰爭，不過未能以自己希望的方式離開白宮。拜登起初試圖競選連任，辯論失利之後，面臨黨內壓力、被迫退選，才轉而支持副手賀錦麗，但民主黨仍於去年11月敗選。如今，他將把權力交給自己曾經形容「對美國民主體制構成存亡威脅」的那個人。