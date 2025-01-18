藍委要凍800萬稱「行人庇護島造成車輛視線受阻」　Cheap爆粗口痛批

▲國民黨立委張智倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，理由是「行人庇護島造成左轉車輛視線受阻，未能及時避讓行人或其他障礙物，進而發生碰撞事故。」路權團體紛紛發難痛批。過去常批評交通部的百萬網紅Cheap也忍不住痛批「弱智」，庇護島推了三年多，只要開車喜歡切西瓜的，都會撞上庇護島，但也保護了行人，交通部能打的地方這麼多，偏偏你去檢討庇護島？別那麼弱智！

國民黨立委張智倫提案「凍結」交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，提案理由為「如行人庇護島造成左轉車輛常因視線受阻，未能及時避讓行人或其他障礙物，進而發生碰撞事故。為保障行人安全，爰提案凍結該項預算800萬元。」

對此，Cheap痛批，實在太白癡了，不知道怎麼吐槽了，豪無邏輯，庇護島在台灣認真推，也推了三年多了，號稱三寶殺手，只要開車習慣不良、喜歡切西瓜的，都會撞上庇護島，但也保護了行人，結果庇護島推行三年來，還不時有政治人物靠北這東西，邏輯很簡單「哎呀!這麼多鄉親撞到，道路設計不良啦，還不拆掉」後來人本交通慢慢普及，說要拆庇護島的人會被罵，最近又改口「設置不明顯，害鄉親撞到。」

Cheap不滿痛批，全是一群白癡，都宣導多久了，庇護島沒有什麼設計不良的，最主要的原因還是左轉車切西瓜，過去這些事情，多發生在地方，也就是地方議員管轄的區域，好吧，地方議員的程度也就這樣，但張智倫是國會議員，都是立法委員了，還在「左轉車輛視線受阻」，拜託不要這麼弱智好不好。

Cheap直言，台灣一年交通死3000人，交通部渾身打點，能打的地方這麼多：如常以四輪思維宣傳，什麼馬路如虎口、看到大車退三步、叫行人穿亮一點，或是駕照的換訓制度，隔熱紙檢討等，「能檢討的點一堆，偏偏去檢討庇護島？人家槍都放在你面前，請你打他了，還撿起來打自己腳！我沒看過這種操作。」