快訊／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

草屯鎮長今(18)日進行補選投票，由國民黨候選人簡賜勝對決民進黨候選人蔡銘軒，稍早簡賜勝競選總部自行計票票數破萬，於5時許自行宣布當選。

▲草屯鎮長國民黨候選人簡賜自行宣布當選。（圖／記者高堂堯攝）

簡賜勝指出，2個多月來不實的抹黑造謠，感謝草屯鎮民相信他、支持他，得到這麼高的票，要把草屯鎮經營的更好，任期會發揮專長，也特別感謝我們許縣長全力的支持，選舉的時候特別跟縣長保證，票數應該會贏過對方八千票以上，今天開票的結果，可能會讓他更加有信心。