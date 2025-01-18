草屯鎮長補選簡賜勝勝利！　 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

▲草屯鎮長補選由國民黨籍簡賜勝獲勝。（圖／簡賜勝競選總部提供）



記者崔至雲／台北報導

草屯鎮長今(18日)日進行補選投票，由國民黨候選人簡賜勝對決民進黨候選人蔡銘軒，而簡賜勝競選總部於5時許自行宣布當選。國民黨指出，簡賜勝獲得壓倒性勝利，顯示基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。總統賴清德應看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。

國民黨指出，感謝草屯鎮鄉親對於國民黨及簡賜勝的支持，這樣的選舉結果，凸顯出台灣人民期待安居樂業，政局穩定，唾棄深化對抗，引發社會分裂的惡質政治操作。

國民黨說明，過去這段時間，民進黨大咖雲集，強力輔選。民進黨全員動員說這是大罷免前哨戰，但選舉結果卻被民意輾壓，反映出基層民意反對惡意罷免。政務委員陳時中甚至在輔選時大喊「2月1日起拚大罷免」，政務官領人民納稅錢，操作罷免不但完全失格，更是暴露民進黨選不贏就要重選的惡劣心態。草屯鎮的鄉親，已經直接用選票否定民進黨惡意操作。

國民黨進一步提到，上週屏東的新埤鄉鄉長補選，同樣由國民黨所支持的無黨籍曾明輝勝出。從屏東到南投，基層的民意一再反應出對於民進黨執政的厭惡與唾棄。

國民黨呼籲賴清德，看清民意趨勢，要「和」不要「鬥」，讓民主政治回歸常軌，讓人民過好年。

