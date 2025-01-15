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家扶招募700戶寄養家庭！不認識ㄅㄆㄇ被笑「空瓶子」女童重生

▲▼家扶基金會招募700戶寄養家庭，邀請鳳小岳二度代言。（圖／家扶基金會）

▲家扶基金會招募700戶寄養家庭，邀請鳳小岳二度代言。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／綜合報導

兒少遭到虐待、疏忽等因素，長期缺乏照顧、教養與陪伴，家扶基金會以「寄養家庭」安置，讓兒少有機會在寄養家庭「重生」成長出力量。一名女童小琪因為從小不識ㄅㄆㄇ，被同學嘲笑是「空瓶子」，如今在寄養家庭照顧下，已經書寫俱佳，家扶表示預計2025年再招募700個寄養家庭。

第一次慶生、第一次吃團圓飯、全家一起採芭樂、一起挑戰環島，是寄養兒少與寄養家庭共譜的美好故事，家扶表示，寄養兒少安置原因，遭受虐待、疏忽佔超過7成，其次有2成5是家庭經濟困難、無力撫養。

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而寄養家庭投入服務的動機，多數如回饋社會、關懷不幸兒童，也有近3成是為了作伴、增加家庭氛圍。這些短暫失依的孩子，輾轉來到寄養家庭，一點一滴堆砌起兒少成長的力量。然而家扶基金會近5年，每年平均新增安置超過450名寄養兒少，同時每年有約80戶寄養家庭會結束服務，為了適配安置與照顧，需要更多的家庭加入，再度邀請藝人鳳小岳二度擔任家扶寄養代言人。

依衛福部的統計，2023年結束寄養安置兒童少年的安置期間，以1年至未滿2年為最多(20.75%)，且安置期間在3年以內的總數超過6成5。寄養家庭雖短暫照顧與陪伴，卻是成就寄養兒少能穩步邁向未來的重要力量。

▲▼家扶基金會招募700戶寄養家庭，邀請鳳小岳二度代言。（圖／家扶基金會）

▲目前已自立的青年阿順，回憶20多年前在寄養家庭的往事。（圖／家扶基金會）

目前已自立的青年阿順，在寄養家庭已是20多年前的往事，至今仍記得當時那段被好好照顧、無條件被愛的幸福感，更體現「家是溫暖的地方」。阿順曾經遭不當對待，覺得被遺棄，童年時就在思考「如何生存下去」，他回憶國小一年級被安置時，原本是以惶恐、小心翼翼地心態面對，但過程中寄養爸媽用愛心融化，也教會他許多事，即使後來分離了，愛至今都在。

他想跟寄養爸媽說，「謝謝你們在我成長的道路上陪伴一段，給了我足夠的運氣和資源。我現在是助人工作者，也在不同的專業領域貢獻力量，會繼續協助社會上有需要的人。」

▲▼家扶基金會招募700戶寄養家庭，邀請鳳小岳二度代言。（圖／家扶基金會）

▲寄養爸媽分享寄養童的畫作。（圖／家扶基金會）

「寄養家庭」陳居讚與黃水鈴已服務9年，常分享一家人與寄養童的美好出遊回憶，正照顧寄養童小雯，在1歲半來時又瘦又小、全身長滿疹子像「釋迦」般，一張開眼就哭泣的樣子讓人心疼。在悉心呵護下，孩子終於建立了安全依附感，寄養爸媽會分享小雯採水果的畫作，談起被親暱叫著阿公阿嬤，都是讓人心融化的幸福。

而另位已出養國外的寄養兒童小偉，去年回台相見，已經是好多年前，但孩子還記得和寄養家庭搭阿里山小火車、遊金門往事，這次離開時還與寄養媽媽相約「請照顧好兔子玩偶，4年後要回來看他們」。

鄭明士與劉慧雯寄養家庭正照顧寄養童小琪，談到孩子從不識ㄅㄆㄇ，遭同儕嘲笑「空瓶子」，到現在書寫俱佳，驕傲地秀著小琪的作品。慧雯媽媽說，每位寄養童都會問，「我可以當你們家的小孩嗎？」我都回答：「到我家，我們就是一家人！」看著寄養童成長會很有成就感，也是持續服務的動力。

▲▼家扶基金會招募700戶寄養家庭，邀請鳳小岳二度代言。（圖／家扶基金會）

▲不少寄養童把寄養家庭當成爸媽。（圖／家扶基金會）

鳳小岳第二年代言家扶寄養，在「難忘的一天」寄養兒少圖文徵選時，看到寄養兒少與自立青年用細膩的文字及生動的圖畫，描繪出在寄養家庭生活中的點滴，特別對阿均的故事印象深刻。阿均從小在親友間流離，體驗不同家庭的規則及冷暖，到寄養家庭後，最難忘的是全家為阿均的用心付出，為了實現考軍校的心願，還調整全家餐點一起陪減重、備考試，最後成功瘦身、如願考取。

鳳小岳感性地說，這些記憶的累積，不但幫助寄養兒少內心世界更加強大，讓他們沒有放棄脆弱的自己，且能夠大方地愛這個世界。他也讚嘆寄養家庭的無私分享與用心呵護。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶是台灣最早致力推動兒少寄養安置服務的社福組織，44年來累計已有4,878戶寄養家庭、照顧近63,200人次兒少，目前服務量更占全台超過7成5。從多年服務中觀察，寄養家庭是服務過程中的重要推手，無論服務時間多久，對照顧過的寄養兒少有著深遠的影響。

家扶基金會已在全台建構有系統的訓練、服務支持機制，也有助於學習提升、心理健康、醫療等兒少需求的照顧資源，自許要成為寄養家庭有力的服務後盾，2025年期待有700戶家庭加入，只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，歡迎洽詢。寄養家庭招募專線0800-07-8585，或網站

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