家扶50年首度面臨「認養人缺口」　超過4成弱勢家庭借錢過生活

▲家扶基金會調查，全台2.5萬貧困家庭，有超過3分之1不具有福利身分，其中多達4成需要借錢過生活。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／綜合報導

通膨衝擊，公益團體也面臨挑戰，家扶基金會認養計畫運作50年來，首度面臨龐大的認養人缺口，一度短缺上千份認養數。調查顯示全台2.5萬貧困家庭，有超過3分之1不具有福利身分，家扶扶助的案例就多達9千多戶，其中高達4成家長常需借錢過生活，3成5要借錢來付小孩的學雜費。

家扶基金會去年底曾公布調查顯示，許多弱勢家庭生活困難，卻因為同戶籍家人或父母、配偶的不動產等資產被算入，而不具有福利資格。

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隔代教養的阿陞家就是一例，8年來由高齡76歲的外婆獨自拉拔，但因健康因素、技能跟不上數位趨勢，外婆已無法再繼續原本的清潔勞務工作，一家4口現在依靠微薄的榮眷半俸維生。阿陞的哥哥正服兵役中，高中起半工半讀貼補家用，為了年邁外婆與正值國中小的弟妹，考慮是否簽下志願役。

此外，家扶扶助的無福利身分家庭中，有36.1%曾具有福利身分，卻常看見因生病無法工作，但被計算虛擬薪資、突遭意外獲保險理賠、或繼承無法變賣的土地房產等情形，而失去福利資格，原本困難還未解決，又陷入更深的困境。

▲43%的家庭常要借錢過生活。（圖／家扶基金會）

雖有不動產是無法取得福利身分的主因之一，但家扶調查發現，無福利身分的弱勢家庭，超過7成家戶是需租屋或借住的「無殼蝸牛」，他們之中高達75.5%擔憂繳不出房租，也有55.1%會因租金壓力，選擇屋況不佳的地方，或因漲價被迫搬家。即便住在自有宅，還有近3成常擔憂繳不出房貸，高達43%無力修繕破損設施、超過5成2無力更換老舊家電。

芯芯一家三口就在爸爸過世後，仰賴媽媽在工廠作業員收入，每月租屋費就耗盡一半薪資，還常態兼兩份工。曾申請低收入戶資格，卻因未同住的外祖父名下房產而遭拒，家扶爭取資源扶助，包括生活物資、芯芯姊妹學習、田徑訓練開銷等。芯芯的媽媽因長時間重複性的勞動，引發肌腱瘤，近日開刀卻不敢多休養，為了一家餬口只能忍耐上工。

還有高達54%的沒有福利身分的弱勢家庭，自覺伙食費有困難；高達7成需要節省餐食費用來減少支出 ，3成以上覺得孩子營養不足。

▲家扶基金會調查，超過4成5放棄寒暑假課輔或營隊，為了節省開銷。（圖／家扶基金會）

不只為柴米油鹽煩惱，「學習支出」也是近貧窮線的弱勢家庭的另一項沉重負擔，家扶調查發現，育有國小以上孩子的弱勢家庭，有3成5家長需要經常借錢來負擔孩子學雜費，超過3成不讓孩子參加學校活動，還有4成5以上常放棄暑假課輔或營隊，都是迫於節省開支。

例如鈞鈞的媽媽因家庭因素，當初帶著僅有的3000元與孩子離家，決心要幫鈞鈞重新找回快樂童年。12歲的鈞鈞有職業體操選手夢，為了支持孩子的夢想，媽媽選擇做多份工時較彈性餐飲類兼職，每天趁孩子上課與睡覺時拼命工作，睡不到5小時。然而兒少生活照顧與學習支出，對弱勢家庭來說是不小的負擔，所幸目前由學校和家扶補助在培訓上的開銷。

家扶表示，國內認養人一度短缺上千份認養數，在各界支持下已回穩，但是「學校及社區方案認養」、「急難救助金」、「大專獎助學金專款」還需要支持，包括因城鄉差距讓教育資源不均，或因意外事件、天災、喪葬、重大疾病醫療費等，透過急難救助，提供最即時的幫助，舒緩受助對象負擔，可以返回生活常軌。

家扶基金會周大堯執行長也提到，家扶扶助不具福利身分家庭，多達9,434戶，他們的生活不穩定、孩子的學習更視現實狀況，突遭變故陷入危機，常無應變籌碼。邀請民眾一起支持「傳愛過好年」，接住弱勢兒少與家庭，即日起指定捐款單筆達1,500元，可獲得由家扶孩子手繪《好幸福保溫杯》一個。