台灣新住民家庭挑戰增加　家扶基金會推出「無窮世代」募款計畫

▲新住民扶助家庭比例趨增，貧困新二代近兩成憂學校適應與身障疾病，家扶籲支持「無窮世代」助長「新」力量 。（圖／家扶基金會提供）

記者王威智／採訪報導

台灣新住民家庭面臨的挑戰日益嚴峻。根據內政部統計，台灣目前有近60萬新住民人口，創下歷史新高。家扶基金會全台扶助的3,799戶新住民家庭，佔全體扶助家庭的14.7%，且近五年來此比例持續增加。新住民家庭中，弱勢新二代面臨的首要困擾為「學校適應」（21.64%）和「身障或疾病」（16.93%）。 其中，「身障或疾病」也是弱勢家長的首要困擾（44.51%）。

新住民家庭中，有66.4%為單親家庭。每5戶弱勢家庭中，就有1戶家庭子女有「學校適應」困擾，遠高於整體扶助家庭比例。這些家庭中，父母往往因為語言隔閡，無法在子女的學業上提供足夠的幫助。例如，泰國籍的父親因為閱讀中文有困難，無法理解學校的通知單，只能依賴孩子口述。

▲家扶基金會周大堯執行長表示 《無窮世代》推動第12年，今年 目標8,000萬元。（圖／家扶基金會提供）

當新住民家長面臨婚姻與家庭變故時，獨自兼顧家庭照顧與就業生計將是一大難題。家扶基金會的調查顯示，有44%的新住民家庭的家長是家中唯一的照顧者，且需負擔每週20小時以上的照顧工作。有7成的家庭每月工作收入不到3萬元，家長每日忙於工廠、餐廳、家庭代工，只盼能夠給孩子最好的學習資源。

近4成5的弱勢新住民家長有「身障或疾病」困擾。在扶助有雙親的新住民家庭中，家長其中一方或雙方具有身障或重病的比例為15.9%，亦高於整體弱勢家庭比例。這些家庭因為不知道求助管道與福利，將獨自面對這些困難。 為了幫助這些家庭，家扶基金會推出了「無窮世代」募款計畫，目標募款8,000萬元，將助弱勢兒少安心學習、好好生活。家扶基金會呼籲大眾給予「新」力量，幫助新二代展翅飛翔。