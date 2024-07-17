出生遭遺棄廟前！美少女小香越洋獻聲　向「淑幸媽媽」道謝

記者高堂堯／南投報導

「小香」剛出生時便被遺棄，6歲前待過2個寄養家庭，所幸受其中的「淑幸媽媽」悉心照顧4年，後來被美籍夫婦收養，遠赴他鄉生活成長，目前已就讀高中。南投家扶中心表示，小香人生中遭遇多次被拋棄或分離的失落，但因為擁有「兩個家」，即使相隔一萬多公里、這份愛仍緊緊牽繫，讓她變得開朗、活潑、有自信，未來也大不同。

▲小香預錄影片，越洋向寄養家庭的淑幸媽媽致謝。（圖／南投家扶中心提供）

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南投家扶中心今天於南投縣政府婦幼館辦理「寄養家庭招募記者會」，邀請淑幸媽媽等寄養家庭家長親身分享經驗，鼓勵更多有意願的家庭一起投入，幫助被虐待疏忽的孩子獲得安全、健康、快樂的成長環境。

▲南投家扶中心邀請寄養家庭家長「淑幸媽媽」親身分享，鼓勵更多有意願的家庭一起投入。（圖／南投家扶中心提供，下同）

家扶指出，小香出世時是在一間寺廟門口被發現，後來被安置於寄養家庭，2歲時又因為原寄養家庭要搬回南部，再度轉換照顧環境，來到淑幸媽媽家；淑幸媽媽回憶，小香因為幾次被拋棄的經驗，所以初來乍到總是默默不語，經過2個月適應及摸索、確認安全後，才慢慢開口表達自己。

淑幸媽媽說，當時已有3個女兒，但全家人都把小香當成家中第4個女兒一樣關愛，因此在4年後要送她出養到美國時，感到相當不捨，小香也出現嚴重的分離焦慮，所幸在社工及收養父母細心謹慎的協助下，小香終於願意牽起收養父母的手，踏上人生另一個旅途；如今10年過去，小香也已長成亭亭玉立的美少女，南投家扶今天也在現場安排播放她預錄的影片，給淑幸媽媽驚喜：「我想對我的媽媽說聲，非常感謝！」「我現在很好，也願你未來一切都好！」全場都為之動容。

南投縣社勞處長林志忠出席表示，聽過小香的故事後，一方面感動於寄養家庭親子超越血緣的情感連結，另也為其他仍在社會角落哭泣、害怕的孩子們感到憂心；林志忠強調政府力量有限，即便第一線的兒保社工努力訪查保護孩子，但孩子需要安置時，卻常苦於無安置處所，甚至有社工因而必須陪著孩子窩居在辦公室過夜。

林志忠呼籲及邀請社會大眾中有愛心、有能力的家庭，可以效法淑幸媽媽投入寄養家庭的行列，幫助更多像小香的孩子，「把斷裂的愛給接回來」，意者請撥打家扶招募專線049-2222080洽寄養社工。