影／把握空檔！韓國瑜趕工親簽600張春聯　自嘲「簽名簽到頭昏」

記者郭運興／台北報導

農曆春節將至，立法院長韓國瑜春聯才剛宣布，今年他以「金蛇迎春」作為新年賀詞，將於台北兩個場次發放600份「簽名春聯」，親自向大家拜年。昨（14日）他則曬出「簽名影片」幽默表示，利用行程空檔，為了這週新年見面會，繼續趕工親簽600張春聯，只是簽名簽到頭有點昏，期待和大家相見！

韓國瑜日前宣布，匯聚全國民意的立法院，今年也循例印製春聯，以「金蛇迎春」作為新年賀詞，將這份新年的祝福傳遞給國人，發放的台北場次將公布時間，一共兩個場次，親自向大家拜早年，將發各600份大家所期待的蛇年春聯（前600名除了簽名春聯以外，還可以拿到只有院長親發限量燙金特別版春聯）歡迎大家前來。

▼立法院長韓國瑜宣布蛇年春聯。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜14日也於臉書曬出「春聯簽名影片」，他表示，最近工作除了主持會議外多了一個簽名，剛剛和同仁討論完密集協商預算的處理，現在利用行程空檔，為了這週新年見面會，繼續趕工親簽600張春聯，簽名簽到頭有點昏，將公布台北見面時間地點，大家要認真上班喔，期待相見！

▼立法院長韓國瑜親自為600張春聯簽名。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）