謝龍介稱「綠營沒人要貼賴清德春聯」　林俊憲曬照打臉：早就貼了

▲民進黨立委林俊憲反擊國民黨立委謝龍介，曬出照片，強調自己早就貼了賴清德春聯。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

記者郭運興／台北報導

農曆新年節將至，藍綠政治人物都推出了代表自己的春聯，國民黨立委謝龍介今（15日）表示，民進黨每個人都貼綠委蔡其昌的「台灣尚勇」，卻沒人要貼總統賴清德的「六順和春」，自己看了很捨不得。對此，民進黨立委林俊憲則馬上曬出照片打臉，他表示，自己收到總統府春聯後，昨天就貼了，隔壁的蘇巧慧委員，也一樣早就貼出來，「龍介不要老是躲在研究室直播造謠，多出門看看」，避免被打臉的悲劇。

謝龍介15日貼出一段影片，影片中他提到，台灣過去一年很亂，清德兄來做總統，結果子弟兵大家都在貼「台灣尚勇」，沒人要貼賴清德的，還是自己跟賴清德最好，貼了「六順和春」，每個都說是子弟兵，把這幅六順和順丟在旁邊，自己看了很捨不得。

對此，林俊憲回應，每日一龍介，今天的龍介是光速被打臉的龍介，龍介蹭賴總統，已經蹭到沒招了嗎？

林俊憲指出，雖然這實在很無聊，為了足不出戶的龍介還是講解一下，總統府的春聯前兩天才陸續送到各辦公室，而自己收到以後，昨天就貼了。另外，再順便看一下他隔壁的蘇巧慧委員，也一樣早就貼出來。

最後，林俊憲大酸，龍介不要老是躲在研究室直播造謠，偶爾也要出來走走啦，上來10樓看看他們幾個委員的辦公室，找他泡個茶也好啊，多出門看看，可以避免被打臉的悲劇。

▼民進黨立委蘇巧慧也貼了賴清德春聯。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）