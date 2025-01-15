綠委沒人貼賴清德春聯？　謝龍介貼大門喊：還是我跟你最好

記者崔至雲／台北報導

年節將至，各個政治人物都製作春聯，其中，為了紀念台灣2024年世界12強棒球錦標賽奪冠，中華職棒會長蔡其昌推出「臺灣尚勇」春聯，立法院不少立委辦公室門口也貼上。不過，國民黨立委謝龍介諷刺，每個人都貼「台灣尚勇」，沒有人貼賴清德的，「我看了很捨不得」，應該要像他一樣，「一路走來始終如一」。接著則把賴清德的「六順和春」春聯貼在辦公室門口，並喊「還是我跟你最好」。

▲立委謝龍介辦公室大門貼賴清德「六順和春」春聯 。（圖／記者崔至雲攝）



謝龍介今（15日）在臉書上PO出一段影片，影片中他提到，「台灣過去一年很亂，清德兄來做總統，結果他的子弟兵大家都在貼『台灣尚勇』，沒人要貼賴清德的，我看了很捨不得」。

謝龍介說，「清德兄你來看看，還是我跟你最好，立法院研究室402，舊的拆起來，新的貼起來『六順和春』，都在那裡貼「台灣尚勇」，每個都說是子弟兵，把這幅六順和順丟在旁邊，我看了很捨不得，清德兄加油啦！雖然做得差不多、差不多而已，大家一起努力，當家不鬧事，我們在野就好協助了」。

「中華民國的元首耶！怎麼會連自己的子弟兵都沒信心，貼什麼台灣尚勇，台灣本來就很勇了」，謝龍介諷刺，對賴清德沒信心，怎麼會這樣，各位網友，在選人的時候就要看清楚，「像我這樣一路走來始終如一」，「清德兄、大家！新年快樂！」。

